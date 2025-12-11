女子プロレスの会見でハプニングが発生した。

１０日に行われたスターダムの記者会見。ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）などバラエティーでも人気上昇中の上谷沙弥の挑発に、安納サオリがブチギレ。安納が「おい上谷！おまえのことを跡形もなくつぶしてやるからな！」と息巻き、上谷の赤いドレスをビリビリに破いてしまった。

スターダムの公式Ｘ（旧ツイッター）では会見の模様が公開され、上谷も自身のＸで「本当コイツありえない！！！沙弥様の綺麗なドレス破きやがって必ず仕返ししてやるからな覚えとけよ」と激怒。

安納も自身のＸで「最悪最悪最悪最悪ドレスちょっと破れたのがなんやねん こっちはファービリビリやしほんま最悪」と火花を散らした。

ドレスが破かれた上谷の姿にネットも衝撃。「これはギリシャ神話のような一場面」「これはちょっと沙弥様には失礼かもだけど、ドレスを引き裂かれながらも美しく見えてしまいます」「ドレス破かれた時、ちょっと期待してしまった事を白状します」「沙弥様…私も期待してしまいました」「ドレス姿がお綺麗です」「なんちゅ〜会見や」と驚いた。