【きょうから】パリパリ＆とろ〜り！2つの食感のチーズが楽しめる ファーストキッチン“冬のご褒美バーガー”4種登場
ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンではきょう11日から、ファーストキッチン（競馬場店を除く）にて、人気のパリパリに仕上げたチェダーチーズを使用した『パリとろチーズベーコンエッグバーガー』など4種を冬季限定で販売する。
【写真】ボリュームたっぷり！『パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル』
『パリとろチーズベーコンエッグバーガー』は、店舗で一枚ずつていねいに仕込んだパリパリのチェダーチーズと、とろ〜りチーズとのハーモニーが味わえる商品で、食感が楽しめる仕立てとなっている。同店の特製和だしが香るパティと、しょうがを効かせたサクサクとした衣がクセになるチキン竜田を用意。
また、今回は手軽に食べられるサイズ感のJr.商品のほか、クラシックシリーズでは初となるパティとチーズを2倍にしたダブルバーガーも登場する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『パリとろチーズベーコンエッグバーガー』単品850円
店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、とろ〜りチーズソースをたっぷりトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズに、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさがマッチした、旨味あふれる冬のご褒美バーガー。
『パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル』単品1300円
クラシックシリーズで初めてのダブルバーガーが登場。パリとろチーズベーコンエッグバーガーをダブルバージョンにアレンジした。同店の特製和だしが香るパティ2枚と、とろ〜りチーズソースを通常サイズの2倍使用し、ボリューミーで満足感のある仕立てに。店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさがマッチした、ぜいたくなご褒美バーガー。
『パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー』単品790円
店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、とろ〜りチーズソースをたっぷりトッピング。しょうがを効かせたサクサクとした衣のチキン竜田と、醤油を加えたバンズに、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさが楽しめる冬限定バーガー。
『Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー』単品550円
パリとろチーズベーコンエッグバーガーをJr.サイズにアレンジしたバーガー。パリパリとしたチーズやコクのあるとろ〜りチーズ、スモーキーな味わいのベーコンの程よいバランス感が楽しめる、冬限定商品。
