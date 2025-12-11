パーシーが“ノリノリラップ”を披露 「きかんしゃトーマス」初のクリスマス映画より本編映像解禁
イギリスで最初の絵本が出版されてから80周年を迎えた『きかんしゃトーマス』。これまで500話以上のエピソードが映像化され、世界200以上の地域で放送されてきた長寿シリーズ史上初となるクリスマス映画『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』が12月12日に公開される。このたび、パーシーがシリーズ初となる“ラップ”を披露する本編映像が解禁となった。
【動画】パーシーの郵便配達ラップ本編映像
本作は、クリスマスイブにサンタクロースを探しながら、子どもたちの願いをかなえるためにトーマスと仲間たちが奮闘する物語。最高のクリスマスを届けるべく、チームワークを発揮するトーマスと仲間たちは、魔法を呼び起こすことができるのか？
解禁された本編映像は、トーマスの親友で緑色の小さな機関車パーシーが、クリスマスイブの届け物を懸命に配達するシーンから始まる。クリスマスカードやプレゼントで郵便貨車は零れ落ちそうなくらい山積み。しかし、パーシーが一番好きな日はクリスマス・イブだった。普段はちょっぴり怖がりなところがかわいらしいパーシーだが、今回は大好きなクリスマスの日の配達とあって、シリーズ初となるノリノリのラップを披露する。
「♪てがみをナウ！いろんなタウンに 運んじゃう！だいすきなゆうびん配達をしちゃう！この貨車ひきひき はしっちゃう」と、軽快に韻を踏み、リズムに乗って次々と配達していきながら、煙突からは手の形の煙がモクモクと上がるなど、遊び心満載の演出が盛り込まれている。
街中に飾られた華やかなクリスマスのイルミネーションの中を、パーシーは汽笛をピーピーと鳴らして意気揚々（ようよう）と走りながら、次々とプレゼントやクリスマスカードを人々の玄関先まで届け、受け取った子どもたちはみんな笑顔で手を振る。パーシーの配達により、ソドー島にクリスマスの喜びが広がっていく様子が描かれた、温かみのある映像となっている。
パーシー役の声優・越乃奏は、このラップシーンに向けて事前に練習を重ねたといい、「あまりにゴリゴリなラップだとパーシーらしくないため、ラップの技術を磨くというよりは、“とにかくクリスマスが楽しみで仕方がない”という気持ちを分かりやすく乗せる練習をしました。映画を楽しみに見に来てくださる皆様と重なる部分があればうれしいです」 とコメントを寄せている。
