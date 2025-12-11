¼óÁê¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¡×¡¡ÊäÀµÍ½»»¡¢½°±¡ÄÌ²á¤Ø
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï11Æü¸áÁ°¡¢½¸Ãæ¿³µÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÃæÄã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¼Áµ¿¤Î¸å¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òºÎ·è¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤â»¿À®¤·¡¢²Ä·è¤·¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¡¢½°±¡¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½Ð¡Ê»Ù½Ð¡Ë¤¬18Ãû3034²¯±ß¡£Êª²Á¹âÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ßµëÉÕ¤ä¡¢ÍèÇ¯1¡Á3·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÊä½õ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Ë2Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤ÏÁÈ¤ßÂØ¤¨Æ°µÄ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£Æ°µÄ¤Ï¡¢´ð¶â¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤Ê¤É¡Ö¶ÛÍ×À¡×¤ò·ç¤¯»Ù½Ð¤òºï¸º¤·¡¢ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ä¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¸Ãæ¿³µÄ¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤Î»ØÅ¦¤â¤«¤Ê¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£