ムロツヨシ、坂本龍馬の命日に二条城で“一日城主”に 大政奉還の場で感慨 社会科学中の小学生たちと交流も
俳優のムロツヨシが10日、自身が主演する映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）のプロモーションの一環で、京都の世界遺産・二条城で“一日城主”を務めた。大政奉還の舞台となった国宝・二の丸御殿に足を踏み入れたムロは、「静けさに圧倒されます」と語り、坂本龍馬を演じた立場から歴史の重みに思いを巡らせた。
【画像】大政奉還を学んだばかりの小学生たちと交流したムロツヨシ
1603年、江戸幕府が始まった年に徳川家康によって築かれて以来、1994年にはユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の1つとして登録されるなど、幾世紀もの歴史を静かに見守ってきた元離宮二条城。何代もの時を超え守り抜かれたこの城で、1867年、徳川慶喜が260年余に及ぶ江戸幕府の歴史に終止符を打つ＜大政奉還＞の意思を表明した。その実現に奔走した坂本龍馬の悲願がかなった場所だ。
12月10日は、龍馬の命日としても知られる。この日、初めて同城を訪れたムロは、普段一般の立ち入りが厳しく制限されている、大政奉還が行われた二の丸御殿の大広間に上がり、「ここで大政奉還、ここで…」と感無量な様子。
二の丸御殿の大広間には、当時の様子が再現されており、ムロは「坂本龍馬の命日に、こういった場所に来られるのは、運命と言ったら大袈裟ですが…。龍馬自身はこの場にはいなかったけど、願いを実現されたんですもんね。大きくも静かなる革命がここで行われたということが胸に迫ります。日本の夜明けをゆっくりと見れなかった龍馬が、この景色を見たらどう思うんでしょう」と、しみじみ語った。
大政奉還の際に将軍が座ったとされる場所に立ったムロは、「座っていいんですか？許可撮ってる？大丈夫？後から怒られないよね？」と冗談を交えながら、「すごい空間です。ここに座って見る景色も。言葉で表せないほど静かな、そして美しくもあり切なさもあるこの場に居させてもらうことで、感じるもの、迫るもの、いろんな思いがあります」と、感慨を述べた。
本作を通して“革命を感じた瞬間”を問われたムロが、「映画の撮影からプロモーションしていく中で、革命といえるくらい、“喜劇を作っていく覚悟”ができました。喜劇があっても悲劇は生まれてしまうかもしれない、でもそんな悲劇を超えるくらいの、作り物の喜劇を作っていく。革命というくらいの意思を持ってこれからも頑張っていきたい」と、熱い想いを語る場面もあった。
映画『新解釈・幕末伝』は、「もしかしたらこんなことがあったかもという“新解釈”」で描く幕末”をテーマとしたコメディ作品で、ムロは「笑って学べてアツくなれる映画になっています。希望を持てる映画になっています。一生懸命作りました！良かったら笑い声をあげてください。素敵な一日になることを約束します。映画館で待っています」と呼びかけた。
■小学生50人に映画オリジナルグッズをサプライズ配布
二の丸御殿をあとにしたムロは唐門へ移動。二条城を社会科見学で訪れていた京都市立下京雅小学校の6年生50人に、映画オリジナルグッズ「シンカイシャク学習帳」を手渡しするサプライズを敢行。”ムロ龍馬“に対面した小学生たちは、オリジナルグッズを手にし、「これで頭良くなる！」「やったねー！」「ムロさんからもらいたい！」と興奮の声を上げていた。
ちょうど2週間前に大政奉還を学んだばかりだという生徒たちから「坂本龍馬とムロさんは似ているところがあるか」問われると、ムロは「みんなが学んだ坂本龍馬とは印象が違うかもしれない。僕にとって坂本龍馬は“喜劇”を望んだ人。争いを避けて、どうしたら人が喜ぶか、どうしたら楽しめるかを考えて動いた人だと思っているから、似させてほしいなと思いますね」と自身の龍馬像を語った。
また、来年から中学生になる生徒たちから、楽しみや不安なことがあると相談されると「ある日『こんなことをやりたい』と思いついたらぜひやってみてほしい。中学生になったら勉強や物事、人との出会いがたくさんある。その出会いで人生が変わることもあります。やりたいことを失敗してもいいからやってみてほしい。それが僕の願いです」と、温かいエールを送った。
【画像】大政奉還を学んだばかりの小学生たちと交流したムロツヨシ
1603年、江戸幕府が始まった年に徳川家康によって築かれて以来、1994年にはユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の1つとして登録されるなど、幾世紀もの歴史を静かに見守ってきた元離宮二条城。何代もの時を超え守り抜かれたこの城で、1867年、徳川慶喜が260年余に及ぶ江戸幕府の歴史に終止符を打つ＜大政奉還＞の意思を表明した。その実現に奔走した坂本龍馬の悲願がかなった場所だ。
二の丸御殿の大広間には、当時の様子が再現されており、ムロは「坂本龍馬の命日に、こういった場所に来られるのは、運命と言ったら大袈裟ですが…。龍馬自身はこの場にはいなかったけど、願いを実現されたんですもんね。大きくも静かなる革命がここで行われたということが胸に迫ります。日本の夜明けをゆっくりと見れなかった龍馬が、この景色を見たらどう思うんでしょう」と、しみじみ語った。
大政奉還の際に将軍が座ったとされる場所に立ったムロは、「座っていいんですか？許可撮ってる？大丈夫？後から怒られないよね？」と冗談を交えながら、「すごい空間です。ここに座って見る景色も。言葉で表せないほど静かな、そして美しくもあり切なさもあるこの場に居させてもらうことで、感じるもの、迫るもの、いろんな思いがあります」と、感慨を述べた。
本作を通して“革命を感じた瞬間”を問われたムロが、「映画の撮影からプロモーションしていく中で、革命といえるくらい、“喜劇を作っていく覚悟”ができました。喜劇があっても悲劇は生まれてしまうかもしれない、でもそんな悲劇を超えるくらいの、作り物の喜劇を作っていく。革命というくらいの意思を持ってこれからも頑張っていきたい」と、熱い想いを語る場面もあった。
映画『新解釈・幕末伝』は、「もしかしたらこんなことがあったかもという“新解釈”」で描く幕末”をテーマとしたコメディ作品で、ムロは「笑って学べてアツくなれる映画になっています。希望を持てる映画になっています。一生懸命作りました！良かったら笑い声をあげてください。素敵な一日になることを約束します。映画館で待っています」と呼びかけた。
■小学生50人に映画オリジナルグッズをサプライズ配布
二の丸御殿をあとにしたムロは唐門へ移動。二条城を社会科見学で訪れていた京都市立下京雅小学校の6年生50人に、映画オリジナルグッズ「シンカイシャク学習帳」を手渡しするサプライズを敢行。”ムロ龍馬“に対面した小学生たちは、オリジナルグッズを手にし、「これで頭良くなる！」「やったねー！」「ムロさんからもらいたい！」と興奮の声を上げていた。
ちょうど2週間前に大政奉還を学んだばかりだという生徒たちから「坂本龍馬とムロさんは似ているところがあるか」問われると、ムロは「みんなが学んだ坂本龍馬とは印象が違うかもしれない。僕にとって坂本龍馬は“喜劇”を望んだ人。争いを避けて、どうしたら人が喜ぶか、どうしたら楽しめるかを考えて動いた人だと思っているから、似させてほしいなと思いますね」と自身の龍馬像を語った。
また、来年から中学生になる生徒たちから、楽しみや不安なことがあると相談されると「ある日『こんなことをやりたい』と思いついたらぜひやってみてほしい。中学生になったら勉強や物事、人との出会いがたくさんある。その出会いで人生が変わることもあります。やりたいことを失敗してもいいからやってみてほしい。それが僕の願いです」と、温かいエールを送った。