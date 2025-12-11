Mリーグ・セガサミーフェニックス所属の浅井堂岐（たかき、39）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。母の代理投稿で、脳血管疾患のため入院中と明かした。

「○お知らせ○」と前置きした上で「浅井堂岐の母です。いつも堂岐を応援していただきましてありがとうございます。この度、本人からファンの皆さまに自身の状態をお知らせしたい。と希望があり、代理で投稿をいたしております」と書き出した。

「堂岐は脳血管疾患のため入院中となります。一歩ずつとはなりますが、着実に復帰に向けて歩みを進めており、意識もある状況です。当面の間は療養に専念いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と記述。

最後に「今後とも浅井堂岐、セガサミーフェニックスへの応援よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

この投稿に対し「無事に復帰できるのをみんな待ってる！」「復帰待ってるよ」「一日も早いご回復を心よりお祈りしております。今は焦らず、ゆっくり養生なさって下さい」などと書き込まれていた。

浅井は日本プロ麻雀協会所属。獲得タイトルは第21期雀王、初代皓王位。