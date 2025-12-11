北海道各地の納豆が食べ比べできる「ご当地 納豆セット」が楽天市場に登場
オシキリ食品は12月3日、「ご当地納豆 セット」をテストマーケティングとして楽天市場にて発売した。
「ご当地納豆 セット」
同商品は、北海道各地で栽培されている大豆の特色を活かした6種の納豆を食べ比べできるセット。
「北海道 空知納豆」は、空知地区産のつるむすめ大豆を使用した極大粒。たれは、かつお風味となっている。
「北海道 中標津納豆」は、中標津産ゆきほまれ大豆を使用している。たれには北海道ならではの鮭節を使っており、コクと深みが楽しめるという。
「北海道 オホーツク納豆」は、オホーツク地方で育ったゆきしずか大豆を使用。ふっくらとした極小粒で、しなやかな糸引きが特徴となっている。かつお風味たれが付いている。
「北海道 富良野納豆」は、富良野産ゆきほまれ大豆を使用しており、程よい歯ごたえが特徴。鮭節を取り入れたたれがセットになっている。
「北海道 北竜納豆」は、北竜産黒千石大豆を使用しており、黒豆ならではの香りと甘みが特徴とのこと。かつお風味たれが付いている。
「北海道 中札内納豆」は、中札内産大袖の舞大豆を使用。鮭節によるたれが付いている。
