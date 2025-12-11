mozo ワンダーシティにコスメセレクトショップ「@cosme STORE」オープン
mozo ワンダーシティは12月19日、コスメ・美容サイト「@cosme」がプロデュースするコスメセレクトショップ「@cosme STORE」をオープンする。
「@cosme STORE」イメージ
同店では、プチプラからデパコスまで様々なコスメをセルフで試せるほか、人気のコスメを売れ筋ランキング形式で紹介。スタッフによるカウンセリングも行う。
取扱いブランドは、クレ・ド・ポーボーテ、SHISEIDO、INOUI、KANEBO、DECORTE、雪肌精BLUE、TAKAMI、The Ordinary、アテニア、アナスイ、&be、CANMAKE、CEZANNEなど。
12月25日まではオープニングイベントも実施。@cosmeアプリの利用でのポイント還元や、3,300円以上を購入した人を対象としたサンプルセットのプレゼント、数量限定の特別セットの販売などを行う。
また、mozoアプリのポイントがもらえる限定企画「mozo Beauty Week」も予定している。開催期間は12月19日から12月25日まで。
