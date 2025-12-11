日南線では新たに6駅も

JR九州は2025年12月8日、宮崎地区におけるICカード乗車券「SUGOCA」の利用可能エリア拡大について、サービス開始日などの詳細を発表しました。

【どこまで利用できる？】これがSUGOCAの「エリア拡大」対象駅です（画像）

2026年1月17日の始発列車から、日豊本線の日向新富駅と、日南線の南方駅〜青島駅の計7駅で新たに「SUGOCA」の利用が可能となります。エリア拡大後は、宮崎エリアの現行「SUGOCA」利用区間内と相互利用が可能になります。サービス開始日には、宮崎駅改札口周辺で、9時30分から利用者向けにノベルティ（500部）が配布される予定です。

現在、JR九州は宮崎県、宮崎市、新富町の4者と協力・連携し、SUGOCAのエリア拡大を進めています。宮崎エリアでは、宮崎駅、南宮崎駅、宮崎空港駅、佐土原駅（無記名SUGOCA乗車券のみ）でSUGOCAの購入が可能です。

なお、SUGOCAは「福岡・佐賀・長崎・大分・熊本エリア」「鹿児島エリア」「宮崎エリア」に分かれており、これらをまたいだ利用はできません。