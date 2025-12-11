奈良のご当地コスメの美容マスクに、霊峰・大峰山麓の湧水を使用した「天川村限定パッケージ」
マックスは12月13日、奈良県天川村との共同企画により、「やまとcosmetic美容マスクギフト・天川村限定パッケージ」(1,870円)を、天川村内限定で発売する。
天川村限定パッケージ(開いた状態)
「やまとcosmetic」は、2019年に誕生した奈良県の当地コスメスキンケアシリーズ。
今回発売する美容マスクは、奈良県由来の「カキ葉エキス」「コメ発酵液」といった保湿美容成分を配合した上、使用する水成分を、霊峰・大峰山麓を水源とする天然ミネラルウォーター「ごろごろ水」に置き換えた。
限定パッケージには、3種の異なるデザインのマスク(仏顔パック／つつまし顔パック／すごみ顔パック)を1枚ずつセット。パッケージ表面には、天川村の風景や観光地をデザインしている。
仏顔パック 使用イメージ
天川村内の、小路の駅てん、小路の駅てん 洞川温泉店(洞川温泉ビジターセンター内)、森田商店で販売する。次年度以降、ふるさと納税返礼品として登録を予定している。
