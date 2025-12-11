サンアイリゾート、水陸両用のアクティブウェアを12月に発売
Aiは12月、「San-ai Resort(サンアイリゾート)」から「ヨガ・アクティブウェア」を、サンアイリゾート公式WEB SHOPおよび一部店舗、外部ECサイトにて発売する。
水陸両用ヨガウェア(着用例)
同商品は、屋内・屋外のほか、水辺のアクティブシーンでも着用できる、水陸両用のマルチウェア。
主なアイテムは、ラッシュパーカー、トップス、ブラトップ、レギンス、ロングパンツで、価格帯は8,690円〜1万4,190円となっている。
ブラトップには、リブ素材とシアー素材の切り替え仕様のアイテムや、イタリア製の水着素材を使用したもの、オリジナルのプリント柄をデザインしたアイテムなどが登場する。
レギンスには、スカート付きやミニポケット付きを用意している。
