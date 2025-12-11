リファイン、東京エリアで「光沢仕上げの浴室クリーニング」サービスを開始
リファインは12月より、東京都にて「光沢仕上げの浴室クリーニング」サービスの提供を開始する。
リファインの浴室クリーニング例
同サービスは、徹底洗浄と特殊コーティングを組み合わせることによる、光沢仕上げのサービス。
洗浄後に専用の光沢コーティングを施すことで、鏡や壁、浴槽に新品のような輝きを与え、長期的な美観の維持を叶える。
内部洗浄には、特殊な専用ツールと洗剤を使用。パーツの分解を行わずに手の届かない深部の汚れまでしっかりとアプローチし、カビや水垢を根本からリセットする。
安全性を重視した専用洗剤のみを使うため、小さい子どもやペットがいる家庭でも利用しやすくなっている。
