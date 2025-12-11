吹上ホールで約1,100ブースが出店の「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」開催
名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会は2026年1月31日〜2月1日、「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」を愛知県名古屋市の吹上ホールにて開催する。
「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」
同企画は、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベントで、今回で2回目の開催となる。
期間中は、作家本人により約1,100ブースが出店し、2万点以上の手づくり作品が登場。
ハンドメイドブースでは、「スタートランプ」や「Nassun」など、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション関連を取り扱う。
「スタートランプ」
フードブースでは、「Re.BooooN!」や「クィーンボアーズ」など、焼き菓子や和菓子、調味料などの食品を提供する。
「Re.BooooN!」
さらに、28種類の体験教室(ワークショップ)も登場。アクセサリーや多肉植物、ミニチュア雑貨やアートなど、幅広い内容で展開する。
入場料は、当日券800円、前売券700円、小学生以下は無料。
過去開催時の様子
