新木優子、“推し”メンバー2人を明かす「その2人のパートはやっぱり聞いちゃう」
俳優の新木優子（31）が、11日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）にVTRで出演。“推し”メンバーを明かした。
【画像】新木優子の“推し”、HANAのメンバー
今年一番聞いた音楽について聞かれ、HANAの「Blue Jeans」を挙げた。「オーディション番組をずっと見ていたので、それがきっかけで応援しています」と話し、「推してるメンバーが、マヒちゃんとジスちゃん」とMAHINAとJISOOを紹介し、「すごく推しているので、その2人のパートはやっぱり聞いちゃうし、よく巻き戻しちゃいますね」と明かした。
新木は志尊淳とともに、同局系で29日放送の音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025』（後5：30）でMCを務める。
【画像】新木優子の“推し”、HANAのメンバー
今年一番聞いた音楽について聞かれ、HANAの「Blue Jeans」を挙げた。「オーディション番組をずっと見ていたので、それがきっかけで応援しています」と話し、「推してるメンバーが、マヒちゃんとジスちゃん」とMAHINAとJISOOを紹介し、「すごく推しているので、その2人のパートはやっぱり聞いちゃうし、よく巻き戻しちゃいますね」と明かした。
新木は志尊淳とともに、同局系で29日放送の音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025』（後5：30）でMCを務める。