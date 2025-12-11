ガールズグループaespa（エスパ）が所属するSMエンターテインメントは、11日までに公式SNSなどを通じて、WINTER（ウインター）への誹謗（ひぼう）中傷に対して、法的対応をとる構えだと発表した。

同事務所は、ウインターをめぐり「権益保護のための法的対応の進捗（しんちょく）状況をお知らせいたします」と告知。「所属アーティストと関連して継続的に発生している悪質な投稿、コメント（セクハラ、名誉毀損、人身攻撃、侮辱、プライバシー侵害、ディープフェイクなど）の深刻性を厳重に認識している」とした。

続けて、「aespa関連に、悪意的な投稿を行った者に対しても刑事告訴および民事請求を進行中であり、個人ソーシャルメディア、オンラインコミュニティー、匿名掲示板などで発生する悪質な悪性デマの作成、虚偽情報の反復した拡散、セクハラ投稿などに、証拠を大量確保し、厳正に対処する予定」と警告した。

この発表に、韓国メディアのニュースエンは11日「BTSのJUNG KOOK（ジョングク）との恋愛説が浮上したaespaのWINTER（ウインター）に対する悪質投稿に、強硬対応することにした」と報じた。

熱愛説について、WINTER所属のSMエンターテインメントと、JUNG KOOK所属のビックヒットミュージックは、コメントを出していない。