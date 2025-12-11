Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡IWGP¡¦¥¥ó¥°¤ÎÃ¦ÎÏ·Ï¥¥ã¥é¤Ï¡Ö·¦ÄÍ·¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¢±é½Ð²È¤ÎÄé¹¬É§¡Ê70¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÁÀâ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSPEC¡×¤Ê¤ÉÄéºîÉÊ¤Î¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂç¶½Ê³¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬±é¤¸¤¿Ìò¡¦¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¢¤Î´¶¤¸¡ÊÃ¦ÎÏ·Ï¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤¬¡£Äé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµ²ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏÁ´¤¯»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï·¦ÄÍ·¯¤´ËÜ¿Í¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤â¤½¤â·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ½é¤ËËÍ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤ÇÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¹Å¤¤Ìò¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£·¦ÄÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡Ä1²ó¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÌò¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Äé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤«¤é¡¢¡È¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤¢¤Ã¤Þ¤¢¡Ä¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¤è¤·¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¡È¤½¤ì¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤ë¤Î¤â¥¢¥ì¤ä¤«¤é¡Ä¡×¤È»¡¤·¤¿ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ë¡¢¡Ö°ì±þ¡¢Î©¾ì¾å¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë·¦ÄÍ·¯¤Ï¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Å½ý¤Ë±ö¤ò¤Ì¤í¤¦¤È¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£