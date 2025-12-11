ウクライナの保安当局が10日に公開した動画から取った画像。黒海でウクライナの無人艇攻撃を受けたロシアの石油タンカーが映っている/Security Service of Ukraine

（CNN）ウクライナが10日、黒海でロシアの「影の船団」に属する石油タンカーを攻撃したことが分かった。ウクライナ保安庁（SBU）の当局者が明らかにした。「影の船団」はロシアが制裁逃れに使っている船舶の総称。

ウクライナ保安当局の情報筋はCNNの取材に、SBUと海軍の共同作戦で海上ドローン（無人艇）「シーベイビー」が使用されたと明らかにした。ロシアのタンカーを狙った攻撃は2週間で3度目となる。

ロシアは異なる旗を掲げたタンカー数百隻を利用し、欧米の制裁に反して秘密裏に石油輸出を続けている。

今回攻撃を受けたタンカーは、アフリカ東部の島しょ国コモロの旗を掲げていた。情報筋によると、タンカーは「重大な損傷」を受け、暫定情報では「航行不可能」な状態になったことが示されているという。ロシア側からのコメントは今のところない。

CNNが入手した映像には、タンカーの船尾のあたりで爆発が起きる直前、「シーベイビー」ドローンがタンカーの下へ潜り込む様子が映っている。次の瞬間、濃い煙がタンカーを包み込んだ。

タンカーが何を積載していたのか、攻撃によって石油が流出したかどうかは現時点で不明。

SBUの情報筋によると、タンカーは攻撃を受けた時、トランスポンダーを切ったままウクライナの排他的経済水域（EEZ）内を高速で航行していた。

タンカーはロシアの主要な石油拠点であるノボロシスクの港湾ターミナルに向かっていたという。

この港は先月、ウクライナがロシアの大規模石油輸出施設をたたいた際にも攻撃を受けていた。この攻撃については両国の当局が認めており、ロシアの主要な戦費調達源を狙うウクライナの作戦がエスカレートしていることが浮き彫りになった。

ウクライナ軍は11月下旬、ロシアの「影の船団」のタンカー2隻に対して同様の攻撃を実施した。SBUはこの時の攻撃について、「ロシアの石油輸送に重大な打撃を与えた」としている。