¡Ú¤Ä¤¤¤Ë¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¡ÖÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê 5µé¡×¹ç³Ê! ¸¡Äê¾Ú¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼ÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨(µãµãµã¡×¡Ö¼Ò°÷¾Ú¤³¤ì¤ËÆþ¤ì¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¤¤¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
°ì¸«ÃÏÌ£¤Ê¡ÖÁð¤à¤·¤ê¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡£5µé¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¡Ö4µé¡×¡¢¤¦¤µ¤®¤¬¡Ö3µé¡×¤ò¼èÆÀ¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤±Ìµ»ñ³Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ö5µé¡×¤Ë¹ç³Ê!! ¤¦¤µ¤®¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö2µé¡×¤Ë¾ºµé¤·¤Þ¤·¤¿!
¤³¤ì¤ò½Ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï 5µé¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤® 2µé¡×¤ÎÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!!
¡À¿·¾¦ÉÊ/
.
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤«¤é
¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Î
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡¡5µé¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤®¡¡2µé¡×ÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì✨
.
12·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡
¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢
¤Û¤«Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦Ê¸¶ñÅ¹¡¢Amazon¤Ê¤ÉÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä🙌
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê
(@chiikawa_kouhou¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡×
¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¡ÖÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê5µé¡×¹ç³Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È5Ç¯±Û¤·¤ÎÈá´ê¡£Àè¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ä¤¦¤µ¤®¤ËÆÃ·±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯¡¢Äü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿!
¤½¤ÎÅØÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¸¡Äê¾Ú¤òÆþ¤ì¤ëÀìÍÑ¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¤¦¤µ¤®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Î5µé¡¢¡¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨(µãµãµã¡×¡Ö¤Á¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ç³Ê¤Î¼Â´¶¤Ê¤¤´é¹¥¤¤¹¤®¤ëÇã¤¦¡×¡Ö¤¦¤µ¤®2µé¤Î¥É¥ä´éŽ¶Ž¯ŽºŽ²Ž²¾Ð¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î3µé»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¿·Ä´¤»¤Í¤Ð¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÆþ¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼Ò°÷¾Ú¤³¤ì¤ËÆþ¤ì¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¤¤¾Ð¡×¤È¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW105¡ßH77¡ßD4mm¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,760±ß¡£³ØÀ¸¾Ú¤ä¼Ò°÷¾Ú¤òÆþ¤ì¤Æ½Ð³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?
(C)nagano
