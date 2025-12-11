瀬戸朝香、留学から帰国中の長女が作ったおにぎり披露「格別にうまかった」感動の声続々
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の瀬戸朝香が12月10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘が作ってくれたおにぎりを披露した。
【写真】井ノ原快彦の48歳妻「愛情たっぷり」“ママ”と書かれた長女作おにぎり披露
長女が帰国していることを報告していた瀬戸は「娘が朝起きてご飯炊いて家族分のおにぎり作ってくれていた」とコメントし、「ママ」と書かれたラップに包まれたおにぎりの写真を公開。「格別にうまかった」と涙目の絵文字をつけて綴った。
この投稿に、ファンからは「娘さん優しすぎる」「愛情たっぷり」「何より美味しい」「感動ですね」などと反響が寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬戸朝香、娘が作ってくれたおにぎり披露
◆瀬戸朝香の投稿に反響
