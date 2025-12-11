木村沙織、2歳長男に作ったマリオキャラ弁披露「クオリティ高すぎ」「愛が溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が12月10日、自身のInstagramを更新。長男に作ったキャラクター弁当を公開した。
【写真】39歳元バレー日本代表「クオリティ高すぎ」本格的なマリオキャラ弁当公開
木村は「マリオのバランス難しいな〜」とコメントし、任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」のマリオやキノピオがハムやトマト、ウズラの卵などで作られたキャラクター弁当を披露。「焼きそば、エビフライ、ウインナーにブロッコリー、白ごはん！今回は好きなものだらけにしたからキノピオもどきのトマト＆うずらの卵以外は完食」と喜びを綴った。
そして、ストーリーズにはマリオのキャラクター弁当の側に長男が手を置いている写真を投稿し、「朝ごはんこれにするー！って言うのやめて」と可愛らしい長男の一言を添えている。
また、「前回のハロウィン弁当のおばけごはんはシラスを混ぜたがためにほぼ残ってたから、今回は学んで真っ白ごはん」とも記し、シラスごはんをおばけの形にしたハロウィン弁当も披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ママの愛が溢れてる」「クオリティ高すぎ」「食べるのがもったいないくらい」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
