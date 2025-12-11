冨永愛、息子から好評だった手作りギルティフリースイーツ公開「簡単で真似したい」「売り物みたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルで俳優の冨永愛が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスイーツを公開した。
【写真】43歳パリコレモデル「売り物みたい」手作りギルティフリースイーツ公開
冨永は、皿に綺麗に並べた四角のデーツクッキーの写真を投稿。「ギルティフリースイーツをやたらと作ってるんだけど これ息子にも評判だった」とモデルで俳優の長男・冨永章胤に好評だったことを記した。
続けて型抜きされた星型などのクッキーも投稿し「しかも材料はデーツ、きな粉、米粉etc、砂糖なし混ぜて焼くだけ！」と材料と作り方を簡単に説明している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「自分で作っちゃうの尊敬」「簡単で真似したい」「詳しいレシピ教えてほしい」「売り物みたい」などと反響が寄せられている。
愛は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月に章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表している。（modelpress編集部）
