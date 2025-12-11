2026年1月1日 発売予定 【レゴ ボタニカル チューリップのブーケ/レゴ ボタニカル ピースリリー】 価格：各9,280円 【レゴ ボタニカル デイジー】 価格：2,080円 【レゴ ボタニカル 花咲くサボテン】 価格：4,680円

レゴジャパンは、「レゴ ボタニカル シリーズ」より新たに「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」、「レゴ ボタニカル ピースリリー」、「レゴ ボタニカル デイジー」、「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」4製品の販売を2026年1月1日より開始する。価格は「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」、「レゴ ボタニカル ピースリリー」が各9,280円、「レゴ ボタニカル デイジー」が2,080円、「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」が4,680円。

「レゴ ボタニカル シリーズ」は、レゴ ブロックを使ってリアルな植物や花を作ることができるシリーズ。2021年の発売以来、色鮮やかな花束など多種多様な植物のスタイルを提案している。

「レゴ ボタニカル シリーズ」より新たに4製品が登場

レゴ ボタニカル チューリップのブーケ

新たに登場する「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」は、春の喜びと希望を感じさせるような華やかなチューリップのブーケセット。色とりどりの5種類のチューリップは、鮮やかな緑のつぼみ、開花間際の紫のつぼみ、咲き誇る赤・黄・ピンク・オレンジの花で構成されている。リアルに表現された緑の葉も添えられ、組み立てると美しいブーケが完成する。

また、茎の長さを調整できるため簡単にアレンジが可能で、自分だけのオリジナルブーケをデザインすることができる。

【レゴ ボタニカル チューリップのブーケ】

製品番号：11501

価格：9,280円

対象年齢：18歳以上

ピース数：576個

サイズ（完成時）：（約）高さ36cm

※花の長さ・大きさにより異なります

レゴ ボタニカル ピースリリー

「レゴ ボタニカル ピースリリー」のブーケは、3段階の開花過程を表現したピースリリーを再現したレゴ セット。2本の可憐なつぼみ、2本の咲きかけの花、2本の満開の花がセットになっている。咲きかけのリリーの中心部には色を変えたニンジンパーツを、満開の花の中心部にはポップコーンのパーツを使用するなど、既存のパーツを巧みに活用した遊び心あるデザインも見どころ。柔らかなピーチカラーの鉢に収められている。

【レゴ ボタニカル ピースリリー】

製品番号：11504

価格：9,280円

対象年齢：18歳以上

ピース数：474個

サイズ（完成時）：（約）30×25×22cm（高さ×幅×奥行）

「レゴ ボタニカル デイジー」

「レゴ ボタニカル デイジー」は、9歳以上から楽しめるレゴ セット。大きなデイジー3本、小さなデイジー2本、3本のラベンダー、鮮やかな緑の茎を組み合わせてブーケを作ることができる。リアルな花のディテールに加え、ラベンダーの茎の1つにとまった「幸運のてんとう虫」という可愛い遊び心もプラスされている。

【レゴ ボタニカル デイジー】

製品番号：11508

価格：2,080円

対象年齢：9歳以上

ピース数：133個

サイズ（完成時）：（約）高さ20cm

※花の長さ・大きさにより異なります

「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」

「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」は、9歳以上から楽しめるレゴ セット。本格的なディテールが詰まった本セットでは、2つの鮮やかなサボテンを作ることができる。1つはピンクの花と黄色い中心を持つ満開の大きなサボテン、もう1つは成長段階の異なるピンクのつぼみをつけた小さなサボテン。どちらのサボテンもリアルな緑の色みが表現され、パステルブルーの鉢に収められている。

【レゴ ボタニカル 花咲くサボテン】

製品番号：11509

価格：4,680円

対象年齢：9歳以上

ピース数：482個

サイズ（完成時）：（約）16×11cm（高さ×幅）

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.