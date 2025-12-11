「レゴ ボタニカル シリーズ」より新たに4製品が2026年1月1日に発売チューリップのブーケセットや9歳以上から楽しめるレゴ セットも
レゴジャパンは、「レゴ ボタニカル シリーズ」より新たに「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」、「レゴ ボタニカル ピースリリー」、「レゴ ボタニカル デイジー」、「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」4製品の販売を2026年1月1日より開始する。価格は「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」、「レゴ ボタニカル ピースリリー」が各9,280円、「レゴ ボタニカル デイジー」が2,080円、「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」が4,680円。
「レゴ ボタニカル シリーズ」は、レゴ ブロックを使ってリアルな植物や花を作ることができるシリーズ。2021年の発売以来、色鮮やかな花束など多種多様な植物のスタイルを提案している。
「レゴ ボタニカル シリーズ」より新たに4製品が登場
レゴ ボタニカル チューリップのブーケ
新たに登場する「レゴ ボタニカル チューリップのブーケ」は、春の喜びと希望を感じさせるような華やかなチューリップのブーケセット。色とりどりの5種類のチューリップは、鮮やかな緑のつぼみ、開花間際の紫のつぼみ、咲き誇る赤・黄・ピンク・オレンジの花で構成されている。リアルに表現された緑の葉も添えられ、組み立てると美しいブーケが完成する。
また、茎の長さを調整できるため簡単にアレンジが可能で、自分だけのオリジナルブーケをデザインすることができる。
【レゴ ボタニカル チューリップのブーケ】
製品番号：11501
価格：9,280円
対象年齢：18歳以上
ピース数：576個
サイズ（完成時）：（約）高さ36cm
※花の長さ・大きさにより異なります
レゴ ボタニカル ピースリリー
「レゴ ボタニカル ピースリリー」のブーケは、3段階の開花過程を表現したピースリリーを再現したレゴ セット。2本の可憐なつぼみ、2本の咲きかけの花、2本の満開の花がセットになっている。咲きかけのリリーの中心部には色を変えたニンジンパーツを、満開の花の中心部にはポップコーンのパーツを使用するなど、既存のパーツを巧みに活用した遊び心あるデザインも見どころ。柔らかなピーチカラーの鉢に収められている。
【レゴ ボタニカル ピースリリー】
製品番号：11504
価格：9,280円
対象年齢：18歳以上
ピース数：474個
サイズ（完成時）：（約）30×25×22cm（高さ×幅×奥行）
「レゴ ボタニカル デイジー」
「レゴ ボタニカル デイジー」は、9歳以上から楽しめるレゴ セット。大きなデイジー3本、小さなデイジー2本、3本のラベンダー、鮮やかな緑の茎を組み合わせてブーケを作ることができる。リアルな花のディテールに加え、ラベンダーの茎の1つにとまった「幸運のてんとう虫」という可愛い遊び心もプラスされている。
【レゴ ボタニカル デイジー】
製品番号：11508
価格：2,080円
対象年齢：9歳以上
ピース数：133個
サイズ（完成時）：（約）高さ20cm
※花の長さ・大きさにより異なります
「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」
「レゴ ボタニカル 花咲くサボテン」は、9歳以上から楽しめるレゴ セット。本格的なディテールが詰まった本セットでは、2つの鮮やかなサボテンを作ることができる。1つはピンクの花と黄色い中心を持つ満開の大きなサボテン、もう1つは成長段階の異なるピンクのつぼみをつけた小さなサボテン。どちらのサボテンもリアルな緑の色みが表現され、パステルブルーの鉢に収められている。
【レゴ ボタニカル 花咲くサボテン】
製品番号：11509
価格：4,680円
対象年齢：9歳以上
ピース数：482個
サイズ（完成時）：（約）16×11cm（高さ×幅）
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.