【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇】 予約開始：12月12日16時 2026年8月 発売予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇」を2026年8月に発売する。12月12日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、特撮「仮面ライダー龍騎」に登場する「仮面ライダー王蛇」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。

劇中の「仮面ライダー王蛇」のイメージを再現すべく、上腕・腹部・腰部・大腿部に新規造形パーツを採用し、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー龍騎」（別売り）とは異なるマッシブなプロポーションで立体化。全身のシワまでくまなく造形し、特殊強化皮膚「グランメイル」の質感をリアルに追求している。

頭部マスクの「ソリッドフェイスシールド」や胸部アーマーの「ベノチェスト」など、特徴的なメタリックパープル×シルバーの質感を彩色で再現しており、人体構造に基づき、可動時に外観が崩れない真骨彫製法ならではの関節構造を追求。股関節と足首の内反可動により、「ファイナルベント」発動時の両足を広げ、腰を落としたポーズや、脚を大きく上げ蹴りかかるポーズなどが自然に決まる。

交換用手首パーツは左手7種・右手6種が付属し、劇中の様々なポージングに対応しており、「仮面ライダー王蛇」の特徴的な仕草を再現できる手首パーツや、相手を指差すシーンの印象的な手首も新規に造形している。

杖型の召喚機「ベノバイザー」は先端部の「カードスロット」に開閉機構を搭載し、付属のPET製「アドベントカード」の装填も再現できるほか、「アドベントカード」は8種・計9枚が付属しており、カード専用の持ち手は2種類付属し、劇中で見せているカードの持ち方を2通り再現できる。

召喚武器「ベノサーベル」は、劇中で「仮面ライダー王蛇」が手持ちするサイズに比率を合わせたものが付属している。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左7種右6種ベノバイザーベノサーベルアドベントカードシート

(C)石森プロ･東映

※実際の商品とは多少異なる場合があります。