トゥヴェールの毛穴ケア名品「バランシングGAローション」がアワード受賞

成分研究を追求する化粧品ブランド・トゥヴェールの人気シリーズ「バランシングGAローション」が、「ZOZOCOSME AWARDS 2025」にてナチュラル＆バラエティー部門の化粧水カテゴリー大賞を受賞しました。毛穴(*1)の目立ちやザラつきをケアすることで支持を集めてきたシリーズに、今年は保湿とエイジングケア(*4)要素を加えた「モイスト」タイプも加わり、さらに選ばれる存在に♡毎日のスキンケアに手応えを求める方にぴったりのアイテムです。

毛穴ケア特化型プレ化粧水の魅力

「バランシングGAローション」は、グリシルグリシン(*2)を6％、アゼライン酸誘導体(*3)を2％配合した毛穴ケアに特化したプレ化粧水。

乾燥による毛穴の目立ち(*1)が気になる頬や小鼻のザラつきをなめらかに整え、健やかな肌状態へ導きます。

軽やかな使い心地ながら、肌表面をきちんと整えてくれるため、後に使うスキンケアのなじみがよくなるのも人気の理由です。

ベーシックな「バランシングGAローション」は毎日のケアに取り入れやすく、多くのユーザーから支持されています。

乾燥対策に◎モイストタイプも登場

今年新たに加わった「バランシングGAローション モイスト」は、保湿やエイジングケア(*4)をプラスした処方が特徴。

乾燥が気になる季節でも心地よいしっとり感が続き、肌のハリ不足が気になる方にもおすすめです。

どちらも100mL入りで約2ヶ月分、価格は2,000円（税込）と継続しやすいのも魅力♡乾燥・ザラつき・テカリと複合的に気になる肌悩みに寄り添い、毎日のケアをより充実させてくれるシリーズです。

アワード受賞でさらに人気が加速

ZOZOCOSME AWARDS 2025での大賞受賞は、多くのユーザーから支持されてきた証。毛穴ケアに特化したアプローチや、価格以上の実感力が高く評価されました。

公式サイトでは各アイテムの詳細情報や口コミもチェックでき、初めての方でも選びやすいのが嬉しいポイント。

気になっていた方は、この機会に自分の肌悩みに合うタイプを選んでみてはいかがでしょうか。

＊1 乾燥による毛穴の目立ち ＊2 整肌 ＊3 アゼロイルジグリシンK（整肌） ＊4 年齢による保湿、ハリのお手入れ

理想の肌を育てる頼れる毛穴ケアローション♡

トゥヴェールの「バランシングGAローション」シリーズは、毛穴ケアへの高い実感と続けやすい価格帯が魅力。

ベーシックタイプはザラつきやテカリが気になる肌をなめらかに整え、モイストタイプは乾燥対策やハリ不足のケアにも活躍します。

どちらも100mL・2,000円で毎日たっぷり使えるのも嬉しいポイント♡アワード受賞をきっかけに、これからのスキンケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。