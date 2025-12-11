女優の筧美和子（31）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。最近ハマっている動画について語った。

最近大食いチャレンジの動画にハマっているという筧。「昔から結構憧れがあった」といい、「ハマっちゃって。昔からよく番組で大食い選手の、あれが大好きでよく見てたんですけど、だんだん自分もできるようになりたいって思ってきて」と打ち明けた。

そして「“1キロぐらい行けそう”とか見てる時は思っちゃうけど、いざ食べると無理なんですよね。どうしたらあんなふうになれるんだろう」と不思議がった。

すると「アンガールズ」山根良顕は「あの人たちの胃の形状が分からない」と吐露。自身は食が細く「無理矢理食べようとするんだけど、途中から口に入れたら“うわ、ダメだ”って入れられない。あの人らはサクサクどんどん入れていく。なんであんなに入るんだろう」と首をかしげた。

これにお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「特殊体質なんやろ、あの人ら」と推測した上で、「だからこそ俺が一番凄いよな。“イートモンスターK”と言われた俺が。特殊体質でもないのに食べれるから」とカマした。

そのため山根の相方・田中卓志が「俺、チャレンジしたことあるんですよ。ジンギスカン1キロ」と自身の大食い経験を披露すると、ケンコバは「余裕やろそんなもん」。「ギャル曽根は3キロ以上食べてた」という田中に、ケンコバは「そこには勝たれへんけどな」と認めつつも、「何キロ？」「肉どのぐらい食べます？」との具体的な質問には、「測ったことない」「いったことないけどいける」などと、なかなか手の内を明かさなかった。