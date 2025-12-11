JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。

▼和田陽希（和田竜二の長男で騎手）自分のことのように緊張しました。去年、不合格になって落ち込んでいましたから。馬に乗りながら四六時中、勉強していました。父の馬に乗りたいですね。開業するまでに、うまくなります。親子ともども応援してください。

【2026年度調教師免許試験（新規）合格者】

古賀 大生

藤岡 佑介

三樹 祐輔

和田 竜二

▽JRA調教師試験 受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験と身体検査、合格すると第2次で口頭試験と人物考査が行われる。いずれも競馬法規や調教、馬学、衛生学、飼養管理など幅広い専門知識を問われる。合格後はタイミングにもよるが技術調教師として1年ほど研修、準備期間を経て開業するケースが多い。今年の申請者は118人、第1次試験が9月10日で合格者14人、第2次試験が12月2〜4日にあった。