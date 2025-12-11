BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、真っ赤なドレス姿を披露した。自身のインスタグラムへ、11日までに「Always a good time you Philippines（フィリピン、いつも楽しい時間を過ごしているよ）」という文章とともに、ドレス姿などの写真を公開した。

公開された写真には、JENNIEがBLACKPINKのメンバーROSE（ロゼ）、LISA（リサ）、JISOO（ジス）と、フィリピン・コンサートの舞台裏でダンサーらと一緒に記念撮影をする姿や、赤いドレスでカメラを見つめるショットなどが掲載された。

韓国メディアのニュースエンは11日「JENNIEが真っ赤なドレスでセクシーカリスマ」の見出しで、アップされた写真を紹介した。

BLACKPINKは、7月からワールドツアー「DEADLINE」を開催しており、北米や欧州での公演を終え、現在はアジアに舞台を移している。来年1月16日から3日間、東京ドームでワールドツアーが控える。東京ドームでのコンサートは、19年、23年にも開催しており、3度目で、2年9カ月ぶりとなる。