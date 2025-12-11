苦労して育ててくれた親に、少しでも楽をしてほしい。そんな思いで毎月仕送りを続ける子どもたちは少なくありません。しかし、親にとってそのお金は「使うもの」ではなく、「守るもの」になることも。本記事では、Aさんの事例とともに、相続において最も重要なことについて、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説します。

シングルマザーとして子育てに奔走した現役時代

Aさんは妹と2人姉妹。両親は父のギャンブルを理由に40代のときに離婚。母は女手一つで姉妹を育ててくれました。その後、風の便りで父親は亡くなったと聞きます。

母は娘たちが独立するまではと、身を粉にして働き、おかげでAさんは短期大学を卒業し、一般企業に就職。妹も専門学校に通い、看護師になることができました。Aさん姉妹は母に深く感謝し、「母の老後は姉妹で仕送りをして楽してもらいたい」と話していました。

母の現役時代は、子どもたちの学費等のため、働きづめの毎日でした。ダブルワークは当たり前、ときにはトリプルワークをこなし、寝る時間も多くて5時間程度。体調を崩すのではと心配する毎日でしたが、それでも母は、娘たちが希望する進路に進めるよう、姉妹とも平等に接してくれました。

苦労をかけた母への恩返し

母の老後の年金は約120万円、月額にして約10万円です。総務省統計局の2024年の家計調査報告において65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の平均消費支出は月14万9,286円となっています。節約すればなんとか生活できるかもしれませんが、近年の物価の高騰を考えると、心配は尽きません。

母は日ごろから、「2人きりの姉妹なのだから、仲良く。いざというときは助け合ってほしい」といいつづけていました。そのため、進路は違っても、姉妹は協力できる関係性を築けており、母が仕事を引退したときは妹と話し合い、いままでの苦労を労うためにも、毎月一人3万円ずつ仕送りをすることを決めました。

「仕送りはいらないよ」母の遠慮と田舎暮らし

Aさん姉妹は就職したてのころは独身だったため、自分たちの生活を切り詰めて仕送りをすることができましたが、それぞれ家庭を持ち、子どもが生まれて教育費等にお金がかかるようになると、仕送り額は2万円に減額せざるを得ませんでした。子どもたちの事情を察している母は、「もうお金は送らないで……大丈夫だから」といいます。

それでもAさん姉妹は「少しでも」と、時には1万円になることもありましたが、仕送りを続けました。母が年金暮らしになると、「都心は家賃や物価が高いから」と、都心から離れた自身の田舎へ移住します。Aさんたちは、その分交通の便が悪くなり、余計にかかる経費もあるだろうと心配しました。

電話口で母は、「もともと地元だし、気楽だわ。近所の方はみんな親切で空気も美味しい。病気せずに頑張っているからお金は送らないで大丈夫」と笑って話していました。

母急逝、片付けで見つけたもの

現役時代に無理して働いてきた母ですが、体力には自信があると自慢していたとおり、田舎に越してからも大きな病気をすることなく過ごしていました。姉妹も、気軽に行ける距離ではなくなりましたが、年に一度は母のもとを訪れ、元気に過ごしている姿に安心していました。

Aさん姉妹が独立したのは母が55歳のとき、独立してから30年におよぶ仕送りを続け、母は85歳になっていました。

そんなある日、母の様子をみてくれていた近所の方から、Aさんに電話連絡が入ります。母は心筋梗塞を発症し自宅で倒れ、発見が遅かったためすでに亡くなっていたというのです。

3日前の電話で「元気だから」と話していたばかりなのに…

Aさん姉妹は急いで実家に向かいます。近所の方によると、「もう少し発見が早ければ助かったかもしれないが、私がインフルエンザにかかってしまい、治ってからもしばらく訪問は控えていた」とのこと。誰のせいでもありませんが、突然の別れに悲しみが隠せませんでした。

葬儀等、ひととおり終わると、「実家を片付け（遺品整理）しないといけないね」と、姉妹で仕事の休みを合わせて実家に向かいました。母は質素倹約していたのか、物は少なく1回で片付きそうな荷物量です。

荷物を積んで帰るためレンタカーを借り、片付けを進めていたところ、あるものをみつけます。

姉妹それぞれの名前が記された2冊の通帳

タンスの奥には2冊の通帳がありました。Aさん姉妹は恐る恐る開いてみると、見開きのところにAさん姉妹のそれぞれの名前が記入されていたのです。

記帳された最初の日付は30年前。そこには、6ヵ月分、あるいは1年分と、姉妹が振り込んでいたお金がそのまま入金されていました。母は仕送りを引き出すことなく、それぞれの通帳に預けていたようです。

手つかずの通帳の残高は合計で600万円以上ありました。

「お母さんは、私たちの仕送りをまったく使うことなく通帳にいれていたんだ……」

気丈に振舞い続けた母らしいと、2人で涙を流しました。ほかに預金等はみつかりませんでした。最後まで子を想い続けた母の優しさに触れ、Aさん姉妹は「残った身内は姉妹2人だけだから、連絡はまめにしよう」と、母の想いを大事に過ごそうと誓い合いました。

相続では、一つボタンを掛け違えてしまうと、親子、きょうだいでも争族につながることがあります。揉めない有効手段として、エンディングノートや遺言書、付言などがありますが、日ごろから「助け合ってほしい」と想いを伝えていたAさんの母の想いは、着実に姉妹に伝わっていたようです。

参考

総務省統計局：2024年（令和6年）平均結果の概要 65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 −2024年

https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表