11日夕方から海上で非常に強い風 高波や暴風に警戒 大気の状態が非常に不安定に《新潟》
県内は１１日午前、日が差していますが、夕方以降、海はしけ、下越と佐渡では警報級の高波になるおそれがあります。
新潟地方気象台によりますと１１日は寒冷前線が北陸地方を通過する見込みで１２日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。
このため、新潟県の海上では強い風や非常に強い風が吹き、１１日夜遅くから１２日夜遅くにかけて海はしける見込みです。予想より風が強まった場合には、下越と佐渡で警報級の高波に、佐渡の陸上で暴風となる可能性があります。
◆風の予想
１１日から１２日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １７メートル （３０メートル）
下越 海上 １８メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 １８メートル （３０メートル）
上越 陸上 １２メートル （２５メートル）
上越 海上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
◆波の予想
・１１日に予想される波の高さ
上・中・下越・佐渡ともに ４メートル
・１２日に予想される波の高さ
下越 ５メートル うねりを伴う
中越 ４メートル うねりを伴う
上越 ４メートル うねりを伴う
佐渡 ５メートル うねりを伴う
下越と佐渡では１２日未明から明け方まで高波に、佐渡では１１日夕方から１２日未明まで強風に注意・警戒してください。また、県内は１１日夕方から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意してください。
※１１日午前１０時１６分発表「高波と強風及び雷に関する新潟県気象情報」より