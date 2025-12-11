県内は１１日午前、日が差していますが、夕方以降、海はしけ、下越と佐渡では警報級の高波になるおそれがあります。



新潟地方気象台によりますと１１日は寒冷前線が北陸地方を通過する見込みで１２日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。



このため、新潟県の海上では強い風や非常に強い風が吹き、１１日夜遅くから１２日夜遅くにかけて海はしける見込みです。予想より風が強まった場合には、下越と佐渡で警報級の高波に、佐渡の陸上で暴風となる可能性があります。





１１日は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、積乱雲の発達する所があるでしょう。◆風の予想１１日から１２日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １７メートル （３０メートル）下越 海上 １８メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 １８メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）◆波の予想・１１日に予想される波の高さ上・中・下越・佐渡ともに ４メートル・１２日に予想される波の高さ下越 ５メートル うねりを伴う中越 ４メートル うねりを伴う上越 ４メートル うねりを伴う佐渡 ５メートル うねりを伴う下越と佐渡では１２日未明から明け方まで高波に、佐渡では１１日夕方から１２日未明まで強風に注意・警戒してください。また、県内は１１日夕方から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意してください。※１１日午前１０時１６分発表「高波と強風及び雷に関する新潟県気象情報」より