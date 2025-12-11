「心臓に悪いです」三笘薫のイケメン俳優兄、“ご報告”投稿に反響続々！ 「ドキドキしちゃいました」
サッカー日本代表・三笘薫選手の兄で俳優の結木滉星さんは12月10日、自身のInstagramを更新。とある報告を投稿しています。
【写真】結木滉星のとある“ご報告”
コメントでは多くの祝福の声と共に、「…ちょっと『ご報告』は心臓に悪いです〜笑」「ドキドキしちゃいました！」「ビックリして心臓止まりかけた」「結婚かと思って5分間写真次に進めなかった笑」などの声も寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
【写真】結木滉星のとある“ご報告”
「ビックリして心臓止まりかけた」結木さんは1枚の画像と7枚の写真を投稿。画像には白い背景に大きく「ご報告」と書かれていて、写真は全て東京ディズニーシーを訪れた際のソロショットです。 投稿文で結木さんは「本日12月10日を持ちまして31歳の誕生日を迎えました」と報告。「日頃応援してくださっている皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。いつも本当にありがとうございます」と感謝をつづっています。
佐野勇斗とのドラマオフショット公開俳優として数多くの作品に出演している結木さんは、さまざまなオフショットをInstagramに投稿。11月5日には、12月10日に最終回を迎えたドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）のオフショットを公開しています。主演の佐野勇斗さんとおそろいのポーズで写るショットに、「2人共ビジュ良すぎ」「カッコ良すぎて滅」などの声が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)