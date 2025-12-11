控えめだけどデスクが賑やかで楽しい。

文房具やカレンダーや卓上スピーカーなどがデスクの上の定番アイテムですが、せっかくなら、楽しくて便利なモノがあったら良いですよね。

超縦長モニターとかいくつか思いつくんですけど、なんかもっとこう…トキメくものが欲しいんです。

タダの置物じゃないレトロPC

DIVOOMの「MiniToo レトロピクセルBluetoothスピーカー」は、キーボードとディスプレイが一体型の、レトロなPC型の無線スピーカー。手のひらサイズで小振りなのもかわいいですが、ピクセルアートを表示する画面がちゃんと機能するのが秀逸。

便利機能が満載で、見た瞬間にトキメキを感じてしまいました。

音楽に合わせて画面が動いたり、デジタル・フォトアルバムも、スマホとの連携でAIを使ったピクセルアート作成＆表示も、シンプルなゲームも楽しめます。

Image: DIVOOM

お仕事のアシストにも

他にも仕事に集中できる（であろう）ホワイトノイズ、アラーム時計、ポモドーロタイマー、リマインダーと、エンタメ以外にも仕事でちょっぴり役立ちそうな機能まで搭載。給電しながらでも使えますが、フル充電なら6時間の連続使用が可能です。

飾りじゃないのよキーボードは

キーボードがダミーではなく、本体の操作ができるのもイイですよね。音楽再生はスマホから無線で飛ばせ、microSDを挿してもOK。曲送りやポーズや音量などは、キーボードで操作ができて便利です。

スマホのフォトアルバムから、写真を配信できるのもおもしろいです。1日中好きな画像を見ていればモチベーションが上がりそうです。

小さなパーソナル・アシスタントとして

卓上コンパニオンとして動き回るロボットなどもありますが、こっちは実用性が高い感じ。動かなくても充分です。

デスクに華を添えてくれるのは良いのですが、つい気になって5分おきに遊んじゃいそうな気もします。

