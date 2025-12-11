郵便局に「ロサンゼルス・ドジャースのフレーム切手セット」が登場！ 大谷翔平たちの姿や試合の様子をデザイン
メジャーリーグベースボール ワールドシリーズで連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースの「ロサンゼルス・ドジャース プレミアムフレーム切手セット」の受注販売が、12月12日（金）から、全国の郵便局および郵便局のネットショップで開始される。
【写真】「プレミアムホルダー」＆「大型ポストカード」付き！ 豪華なセット内容
■活躍シーンをデザイン
今回発売される「ロサンゼルス・ドジャース プレミアムフレーム切手セット」は、2025年メジャーリーグベースボール ワールドシリーズにおいて全7試合の死闘を制し、連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースの記憶に残る劇的なシーンをデザインした商品。
大谷翔平をはじめとしたチームで活躍している選手たちの姿や試合の様子を収めた「フレーム切手」と「プレミアムホルダー」、「大型ポストカード」の全3点が用意されており、ファンにはたまらない魅力が詰まったセットになっている。
なお、本商品は受注生産につき、申込みした人全員が購入可能。申込み受付は2回に分けて実施され、1回目は12月12日（金）〜2026年1月29日（木）、2回目は2026年1月30日（金）〜2026年2月27日（金）の予定だ。
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball． Visit MLB．com．
Officially Licensed Product of MLB Players，Inc．
