「日本サッカー界に衝撃！」“アジア最強DF”とも評された27歳日本人、欧州超名門への加入報道に韓国メディアが驚き！「明らかにギャンブルだ」
今年７月にアーセナルを退団以降、無所属でリハビリを続けている冨安健洋の新天地がついに決定するかもしれない。
12月９日、『Voetbal International』など、オランダの複数メディアが、板倉滉の所属する超名門アヤックスと基本合意に達したと報じた。半年間の短期契約を結ぶ見込みという。
近年は故障が続いているものの、一時は「アジア最強DF」とも評された27歳が、オランダ強豪に加入間近というニュースに反応したのが、韓国メディア『Xports News』だ。
「日本サッカー界に衝撃！『ギャンブルか？』との批判の声も。オランダの強豪アヤックスが、過去６か月間無所属だった日本代表DF、冨安の獲得に向けて準備を進めていると報じられている」と伝えている。
「ボローニャ在籍時にはイタリア・セリエAでトップクラスのDFとして評価されていた冨安は、イングランド・プレミアリーグのビッグクラブの一つ、アーセナルに移籍後、絶好調のように見えた。しかし、慢性的な膝の怪我のため、アーセナルとの合意に基づき契約を解除され、フリーエージェントとなった」
同メディアは「昨冬に膝の手術を受け、アーセナル退団後はリハビリを続けるために日本に戻った冨安は、以前のパフォーマンスレベルを取り戻すのに苦労すると予想されている。しかし、アヤックスはリスクを承知で、冨安の獲得に固執している」と報道。こう続けた。
「冨安はアヤックスでカムバックできるのか？ リーグで４位に落ちたアヤックスの決断は明らかにギャンブルであるように思われる」
現地報道によれば、冨安のサラリーは出来高払いで、アヤックスはリスク管理をしているようだ。コンディションさえ戻れば、この上ない０円移籍になる可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
