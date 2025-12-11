ァッションモデルでタレントの藤田ニコルさんが自身のインスタグラムを更新。

第一子を妊娠したことを公表しました。

藤田ニコルさんは、俳優の稲葉友さんと、2023年8月に結婚しています。

【写真を見る】【 藤田ニコル 】 第一子妊娠を公表 「出産は春頃を予定しております」 夫の俳優・稲葉友さんと連名で報告 「新たな家族が増える喜び」





藤田ニコルさんは、インスタグラムに、夫・稲葉友さんとの直筆の署名入りで文書をアップし「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。」と、報告。

続けて「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。」と、綴りました。





そして「出産は春頃を予定しております。これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです。」と、ファンに向けて呼びかけています。





ニコルさんは2009年に小学6年生でモデルデビューを果たして以来「Popteen」「ViVi」で専属モデルを務め、近年ではランジェリーブランド「PEACH JOHN」のブランドミューズに就任。テレビ・ラジオや数多くのファッションショーのランウェイにも登場する一方で、女性専用パーソナルトレーニングジムの経営にも乗り出しています。







また稲葉さんは2010年にTBSドラマ「クローンベイビー」で俳優デビューし、14年テレビシリーズ「仮面ライダードライブ」15年映画「ワンダフルワールドエンド」19年映画「この道」などに出演しています。



【担当：芸能情報ステーション】