°ÃÌî½¨ÌÀ¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹µì·Ð±Ä¿Ø¤Ø¶ì¸À¡ÖÈà¤é¤È¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤ê¡¢¿´Äì»ÄÇ°¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇË»ºÀ°Íý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¡¢42Ç¯¼å¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÉôµì·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡Ä¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù°½ÇÈ¥ì¥¤Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡¡¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï1984Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÀ©ºîÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤ËÇË»º¤òÊó¹ð¡£Åö»þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿ÀÂ¼Ì÷¹¨¤Ï¡Ö¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù(¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¡¼¤¬Ãøºî¸¢¤òÊÝÍ)¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤´¤í¤«¤é¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤¤°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¢Ìµ·×²è¤Ê£Ã£Ç²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¡¢±¿±Ä´´Éô¸Ä¿Í¤Ø¤Î¹â³Û¤ÎÌµÃ´ÊÝÂßÉÕ¡¢Åê»ñºîÉÊ¤Î¼ºÃíÅù¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¦±¿±Ä´´Éô¤Î²ñ¼Ò¤ò»äÊª²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥«¥é¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯12·î10Æü¤Î´±Êó·ÇºÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÇË»ºÀ°Íý¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¡¢¤½¤Î42Ç¯¼å¤ÎÎò»Ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÁÏÀß´ü¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÀÒ¤òÃÖ¤¡¢º£Æü¤Þ¤Ç³ô¼ç¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤ÊºÇ¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¡¢2019Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹´¬ÃÒÇî»á¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¶¦¤Ë¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤ÎºÆ·ú¡¢¸å¤ËÀ°Íý¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤Ë6Ç¯¶á¤¯Ìµ½þ¤Ç¤´¿ÔÎÏ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢´ØÏ¢³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö³Æ°Ì¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸¢Íø½èÍý¡¢¸¢Íø¾ùÅÏ¡¢À©ºîÀ®²ÌÊªÅù³Æ¼ï»ñÎÁ¤Î¾ùÅÏ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³Æ¸¢Íø¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÌµ»ö¤ªÌá¤·¤¹¤ë»ö¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²áµî¤Î¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬À¤´Ö¤Ë½Ð¤»¤ë¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µì·Ð±Ä¿ØÂÎÀ©²¼¤Ë±÷¤¤¤ÆÀµÅöÀ¤ò·ç¤¯¸¢Íø°Ü¾ù¡¢»ñÎÁ¾ùÅÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóÁÊ¤·¡¢ÎáÏÂ5Ç¯1·î20Æü¤ËÅöÊý¸¶¹ð¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤áÈï¹ð¤«¤é¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇË»ºÀ°Íý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡Ö¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð±Ä¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¢¸¢Íø¤ä»ñÎÁ¤Î»¶°ïËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢·ÀÌó½ñÎà¤ä¼è°ú¤Ë·¸¤ë¥á¡¼¥ëÅù¤ÎÀººº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÀ¼Ò¤âºÇÂçºÄ¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÄ´ºº¶¨ÎÏ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Îµç¾õ¤ò¼õ¤±ÊÀ¼Ò¤¬¶ÛµÞÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢ÊÖºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤µ¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤äÀ©ºî»ñÎÁÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼ÒºîÉÊ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ë·ç¤±¤ëµì·Ð±Ä¿ØÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸µÊ¡Åç¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¤ÎÀõÈøË§Àë»á¤äÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³²ìÇîÇ·»á¡¢ÉðÅÄ¹¯×¢»á¤é¤¬ÊÀ¼Ò¤ä¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Êµõµ¶ÂÐ±þ¤Î¼ÂÂÖ¡¢»³²ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷¤Ø¤Î¼«¿È¤òÆþ±¡Ãæ¤È¤«¤¿¤ëµïÎ±¼é»Ø¼¨¡¢ÊÀ¼Ò¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¤¿Ê¸¸À¡¢ÊÖºÑ¤òÉÔÅö¤ËÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î²èºöÅù¡¢¤³¤ì¤é¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¡£
¡¡¡ÖÈà¤é¤È¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤ê¡¢¿´Äì»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè¤ÎÏÂ²ò¤Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÊÀ¼Ò¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜÍèÁ´¤¦¤¹¤Ù¤Â¿¤¯¤ÎÀÕÌ³¤äºÄ¸¢¼Ô¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿µì·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢¡Ö¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë»ö¤Ê¤¯Êü´þ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢´Ø·¸³Æ¼Ò¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢¸¢Íø¤ä»ñÎÁ¤Î»¶°ï¤òËÉ¤®·Ñ¾µ¤·¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ø¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤Î½ªßá¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¿ÀÂ¼Ì÷¹¨¼ÒÄ¹¤Ë¡¢´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÀÂ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸æ¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡Ä¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù°½ÇÈ¥ì¥¤Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡¡¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï1984Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÀ©ºîÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤ËÇË»º¤òÊó¹ð¡£Åö»þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿ÀÂ¼Ì÷¹¨¤Ï¡Ö¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù(¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¡¼¤¬Ãøºî¸¢¤òÊÝÍ)¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤´¤í¤«¤é¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤¤°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¢Ìµ·×²è¤Ê£Ã£Ç²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¡¢±¿±Ä´´Éô¸Ä¿Í¤Ø¤Î¹â³Û¤ÎÌµÃ´ÊÝÂßÉÕ¡¢Åê»ñºîÉÊ¤Î¼ºÃíÅù¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¦±¿±Ä´´Éô¤Î²ñ¼Ò¤ò»äÊª²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¡¢2019Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹´¬ÃÒÇî»á¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¶¦¤Ë¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤ÎºÆ·ú¡¢¸å¤ËÀ°Íý¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤Ë6Ç¯¶á¤¯Ìµ½þ¤Ç¤´¿ÔÎÏ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢´ØÏ¢³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö³Æ°Ì¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸¢Íø½èÍý¡¢¸¢Íø¾ùÅÏ¡¢À©ºîÀ®²ÌÊªÅù³Æ¼ï»ñÎÁ¤Î¾ùÅÏ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³Æ¸¢Íø¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÌµ»ö¤ªÌá¤·¤¹¤ë»ö¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²áµî¤Î¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬À¤´Ö¤Ë½Ð¤»¤ë¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µì·Ð±Ä¿ØÂÎÀ©²¼¤Ë±÷¤¤¤ÆÀµÅöÀ¤ò·ç¤¯¸¢Íø°Ü¾ù¡¢»ñÎÁ¾ùÅÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóÁÊ¤·¡¢ÎáÏÂ5Ç¯1·î20Æü¤ËÅöÊý¸¶¹ð¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤áÈï¹ð¤«¤é¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇË»ºÀ°Íý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡Ö¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð±Ä¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¢¸¢Íø¤ä»ñÎÁ¤Î»¶°ïËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢·ÀÌó½ñÎà¤ä¼è°ú¤Ë·¸¤ë¥á¡¼¥ëÅù¤ÎÀººº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÀ¼Ò¤âºÇÂçºÄ¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÄ´ºº¶¨ÎÏ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Îµç¾õ¤ò¼õ¤±ÊÀ¼Ò¤¬¶ÛµÞÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢ÊÖºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤µ¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤äÀ©ºî»ñÎÁÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼ÒºîÉÊ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ë·ç¤±¤ëµì·Ð±Ä¿ØÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸µÊ¡Åç¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¤ÎÀõÈøË§Àë»á¤äÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³²ìÇîÇ·»á¡¢ÉðÅÄ¹¯×¢»á¤é¤¬ÊÀ¼Ò¤ä¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Êµõµ¶ÂÐ±þ¤Î¼ÂÂÖ¡¢»³²ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷¤Ø¤Î¼«¿È¤òÆþ±¡Ãæ¤È¤«¤¿¤ëµïÎ±¼é»Ø¼¨¡¢ÊÀ¼Ò¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¤¿Ê¸¸À¡¢ÊÖºÑ¤òÉÔÅö¤ËÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î²èºöÅù¡¢¤³¤ì¤é¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¡£
¡¡¡ÖÈà¤é¤È¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤ê¡¢¿´Äì»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè¤ÎÏÂ²ò¤Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÊÀ¼Ò¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜÍèÁ´¤¦¤¹¤Ù¤Â¿¤¯¤ÎÀÕÌ³¤äºÄ¸¢¼Ô¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿µì·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢¡Ö¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë»ö¤Ê¤¯Êü´þ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢´Ø·¸³Æ¼Ò¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢¸¢Íø¤ä»ñÎÁ¤Î»¶°ï¤òËÉ¤®·Ñ¾µ¤·¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ø¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤Î½ªßá¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¿ÀÂ¼Ì÷¹¨¼ÒÄ¹¤Ë¡¢´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÀÂ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸æ¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£