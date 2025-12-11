カナダのケロウナで行われているカーリングのミラノ・コルティナオリンピック最終予選で、女子日本代表（フォルティウス）が１０日（日本時間１１日）の決定戦（プレーオフ）第１戦でノルウェーを６−５で破り、日本女子として８大会連続の五輪出場を決めた。

試合後にメンバーが中継テレビ局のインタビューに答え、喜びを語った。（デジタル編集部）

吉村紗也香（スキップ）

「途中で（出場）メンバーが交代しても、攻めの姿勢という自分たちの良さを出し続けられた。（クラブチームとして再出発した）この４年間、つらい時期も乗り越えてきた。（高校生の時から挑み続けてきた五輪出場がかなって）やっと五輪の場に立てる。目標の金メダルに向けて、一段と強くなった姿を見せたい」

小野寺佳歩（サード）

「（腰の状態が悪くて１次リーグで２試合欠場）私たちは５人の誰が出ても、どのポジションでも勝てるというチーム作りをしてきた。（リザーブで出場の小林）未奈ちゃんのたくましさに励まされた」

小谷優奈（セカンド）

「（テイクを主にショットが好調）ちゃんと仕事が出来て良かった。チームの目標である、五輪金メダルのスタートに立ててほっとしている」

近江谷杏菜（リード）

「目指していたもの（五輪出場）が目の前になると、感無量。スイープで貢献できた。（自身として）１６年ぶりの五輪にはフレッシュな気持ちで挑みたい」

小林未奈（フィフス）

「（小野寺にかわって１次リーグ２試合に出場し）全試合全力でプレーできた。最後はしびれるいい試合だった」