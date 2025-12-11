自転車の悪質な交通違反に反則金を科す「青切符」の制度が来年４月に導入されるのを前に、警察庁は１１日、自転車の安全教育のポイントをまとめたガイドラインを公表した。

学校や保護者、事業者などの活用を想定し、年代別の事故の特徴や課題を紹介している。

国民のライフスタイルの変化で、自転車が通学・通勤や配達など、一層身近な交通手段となっていることを踏まえ、安全利用に必要な運転技能や知識を身につけてもらうのが狙い。

ガイドラインは、未就学児から高齢者までを七つのライフステージに分類した上で、各世代が習得すべき目標や、教育を行う時のポイントをまとめている。

例えば、小学１〜３年は危険そのものを認識できないことから「安全不確認」による事故が多い。安全教育の目標には、周りの状況に合わせた速度調整や、一時停止標識のある交差点や赤信号では必ず止まることなどを挙げた。

中学生になると「ながらスマホ」による事故が小学生の約１０倍に急増する。このため、事故で加害者になり得ると認識させることや、危険を予測・回避する能力を習得させることを目標に明記。教育方法としては、ディスカッションなどが効果的だとした。

このほか、「飲酒運転」が目立つ成人は模範となる行動をとるよう意識させることが重要だとし、高齢者は転倒や路外逸脱が目立つことから、運転技能が十分かの確認や、夜間の運転を控えることを促している。

一方、ガイドラインでは、自転車が道路交通法上の「軽車両」と位置づけられ、左側通行を原則とするなど、基本的な交通ルールも書き込んだ。昨年までの５年間に自転車の乗車中に死亡した人の約５割が頭部に致命傷を負っていたことにも言及し、ヘルメットの着用が必要だと強調した。

同庁は、１１日に開設するポータルサイトで公開する。来年１月には、ガイドラインに沿った自転車の安全教育を行う事業者も公募する方向だ。同庁幹部は「官民を挙げた取り組みで、自転車の安全・安心な利用を一層進めていきたい」としている。