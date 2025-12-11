満面の笑みがあふれ出た。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選６日目（１０日＝日本時間１１日、カナダ・ケロウナ）、女子プレーオフ第１戦が行われ、日本代表のフォルティウスはノルウェーに６―５で勝利。日本女子勢として８大会連続の五輪切符を勝ち取った。

５―５で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）はノルウェーの最終投がミスとなり、フォルティウスの石がナンバー１となった。勝利が決まると、歓喜の輪が出来上がった。スキップ・吉村紗也香は「ものすごくうれしい。このメンバーで五輪の出場権を勝ち取れてうれしい気持ち。準備してきたことがしっかり出せた大会。総力戦でつかみ取った勝利だと思う」と声を弾ませた。

その吉村は常呂高（北海道）時代の１０年バンクーバー五輪から大舞台を目指してきた。しかし、過去４度の挑戦はいずれもあと一歩のところで涙をのんだ。２２年北京五輪は日本代表決定戦でロコ・ソラーレ（ＬＳ）に惜敗。スポンサー企業との契約が打ち切られるなどの困難に見舞われるも「ずっと目指してきた場所」と夢を追い続けてきた。

２３年１２月には第１子男児を出産した。ママさんカーラーとして活躍した船山弓枝コーチら、周囲のサポートを受けながら、出産から２か月後に氷上練習を再開すると、２４年８月に復帰。「本当にこの４年間はあっという間だった。つらい時期をこのメンバーで乗り越えてきた。みんなで五輪に行く気持ちを持っていた。それを持ち続けて４年間かけて準備してきた」と頬を緩めた。

北京五輪はＬＳが銀メダルを獲得。スキップ・藤沢五月らの活躍で日本列島が熱狂に包まれたが、まだ五輪で頂点に立った日本のチームはいない。「五輪金メダルに向かってこのチームで準備をして、いいパフォーマンスをできたら。五輪で強くなった姿を見せたい」。次なる目標の実現へ、物語はまだ序章に過ぎない。