【しまむら：「ドラゴンクエスト」グッズ】 12月13日 発売予定 価格：869円～

しまむらは、スクウェア・エニックスが手掛けるRPG「ドラゴンクエスト」のグッズを12月13日より全国のしまむら店舗にて販売する。価格はヘアクリップが869円など。

おうちで「ドラクエ」気分が味わえるグッズがしまむらに登場。はぐれメタルのヘアコームやスライムのイヤリングのほか、ヘアバンド、ハンドミラーといった豊富ラインナップが用意される。

なお、しまむらのオンラインストアでは同日15時から取り扱いが開始する。

ラインナップ

ヘアバンド各種 1,639円 ハンドミラー 1,969円 リップキャップ 979円 ヘアブラシ 1,969円 ヘアクリップ各種 869円 ヘアコーム 1,969円 イヤリング各種 1,089円 ヘアゴム各種 1,089円 ネイルシール 869円 ヘアアクセサリー各種 1,089円 シュシュ各種 1,419円