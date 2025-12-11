ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１１日、総合司会を務める「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の出演を休んだ。先週も今回と同じ木曜にあたる４日に不在だった。同アナは毎週月〜木曜日に出演している。

この日は「番組取材のためお休みです」との説明があった。４日も同じ理由で休んでいる。何の番組取材なのか、具体的なことは明かされていない。

安住アナは「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」で毎月、最終木曜日を「出張！安住がいく」企画にあてて、全国各地から生リポートをしている。２５日も同企画で出張なら、今月の木曜はほとんど不在ということになる。

Ｘ（旧ツイッター）には、「安住アナがいなかったので、一瞬金曜日と勘違いした」という戸惑いの反応や「どんな取材なんだろう」と気にする投稿が寄せられた。

ＴＢＳでは現在、「ひるおび」の月〜水曜日に出演している江藤愛アナが木、金曜は「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」を担当し、金曜日は番組進行の中心を担う。江藤アナも同様だが、Ｘでは多忙な安住アナを気遣って「木金江藤アナでいいよ そしたら安住アナも他の仕事やれるから」という投稿もみられた。