ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÛÏÀ ¡Ö£±£µ¤«·î¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥ä¥ó¥»¥ó»á
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë±¦¥Ò¥¶¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ç·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤¬Éâ¾å¡£¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¸ò¾Ä¤òÇ§¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡Ê¥ª¥é¥ó¥ÀÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥³¡¦¥ä¥ó¥»¥ó»á¤¬ÉÚ°Â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀïÎ¬¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±£µ¤«·î¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö²¿¤ÎÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉé½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ç¤ÏºÆÈ¯¤Î·üÇ°¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥»¥ó»á¤Î»ØÅ¦¤¬º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£