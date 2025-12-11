【DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション】 2026年1月21日 発売予定 価格：12,480円 12月11日現在 Amazon予約受付中

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション」を2026年1月21日に発売する。価格は12,480円。12月11日現在、Amazonで予約を受け付けている。

本製品はHoYoverseのRPG「原神」のデザインを取り入れたDualSense ワイヤレスコントローラー。「旅人」である「空」と「蛍」と「パイモン」をモチーフとしており、白と金、緑で花や空を思わせるデザインがちりばめられている。

裏面には「パイモン」の顔と「Genshin」の文字が描かれ、柔らかく高級感のあるカラーリングが美しい。彫刻でゲームのスタート画面に登場するような塔も描かれており、「原神」プレーヤー向けにこだわった意匠となっている。

(C) COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

“HoYoverse” is a trademark and/or registered trademark of COGNOSPHERE PTE. LTD.

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.