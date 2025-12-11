しなこ、整形告白 無加工ビフォーアフター公開「見比べると印象が全然違う」
【モデルプレス＝2025/12/11】クリエイターのしなこが12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。クマ取り手術を受けたことを明かし、ビフォーアフターを公開した。
しなこは「実はしなこ、めちゃくちゃクマが酷かったんだけど…」と当時の写真の投稿に続けて、「数ヶ月前にクマ取り手術をしました」と手術当日の姿を公開。さらに「2日目こんな感じ！」「3日目ディズニー行ってたwwwそれくらいダウンタイムが楽だった 先生が上手だったんと思う」「これ5日目くらいかな？」と日を追った姿、1週間後の「腫れ引いてきてメイクもしてクマも薄くなった」と衣装を身につけメイクをした姿を続けて投稿した。
そして、投稿当日の1ヶ月後の無加工のショットも投稿し、「見比べると印象が全然違う！本当にやってよかた！」（※原文ママ）とビフォーアフターの写真とともに綴った。
この投稿に、「経過がわかりやすくて参考になる」「さらに可愛くなった」「綺麗になる努力尊敬する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆しなこ、クマ取り手術ビフォーアフター公開
◆しなこの投稿に反響
