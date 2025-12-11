通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.31 6.37 7.13 6.64
1MO 8.33 5.17 6.92 5.49
3MO 8.95 5.55 7.52 6.05
6MO 9.21 5.88 7.97 6.54
9MO 9.34 6.11 8.24 6.89
1YR 9.45 6.34 8.43 7.14
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.58 8.66 7.28
1MO 7.20 7.43 6.03
3MO 8.00 8.34 6.50
6MO 8.59 8.85 6.83
9MO 8.90 9.16 7.08
1YR 9.10 9.41 7.28
東京時間10:12現在 参考値
ドル円１週間物は９％台前半推移
