見取り図・盛山晋太郎、第1子が誕生していた 冠ラジオでサラッと報告「ジュニアがいます」
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（39）が、10日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』（毎週水曜 深0：00）に出演。第1子が誕生したことを明かした。
【動画】見取り図・盛山晋太郎、ボディメイク後の次なる目標は”棚橋弘至”
盛山は赤ちゃんにまつわる企画を展開する中、「リリーさんには言っていますが、私にも赤ちゃんがいますので。盛山ジュニアがいますので」と突如として切り出した。子どもが生まれた際の相方・リリーの反応について「こいつ、普通に泣いていた。びっくりした」と語るも、リリーは「ホンマに泣いていない。俺が泣くわけない」と照れながら全否定していた。
盛山は、1986年1月9日生まれ、大阪府出身。2007年5月、リリーとともにお笑いコンビ・見取り図を結成。2018年にMBS「オールザッツ漫才」優勝を果たし、19年には『第四回上方漫才協会大賞』で大賞を受賞、『M-1グランプリ2020』では3位となった。
プライベートでは今年1月にラジオで結婚したことを報告していた。誰に似ているかとの質問には「本当にボケなしでいいですか？内藤哲也さんと、髪型がまったく一緒です。口ぐせが『トランキーロ。あっせんなよ』って言っているので」と笑いを交えて話していた。
【動画】見取り図・盛山晋太郎、ボディメイク後の次なる目標は”棚橋弘至”
盛山は赤ちゃんにまつわる企画を展開する中、「リリーさんには言っていますが、私にも赤ちゃんがいますので。盛山ジュニアがいますので」と突如として切り出した。子どもが生まれた際の相方・リリーの反応について「こいつ、普通に泣いていた。びっくりした」と語るも、リリーは「ホンマに泣いていない。俺が泣くわけない」と照れながら全否定していた。
プライベートでは今年1月にラジオで結婚したことを報告していた。誰に似ているかとの質問には「本当にボケなしでいいですか？内藤哲也さんと、髪型がまったく一緒です。口ぐせが『トランキーロ。あっせんなよ』って言っているので」と笑いを交えて話していた。