ÎÞ¤Î¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¡£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê³ð¤¨¤¿µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡ÖÁíÎÏÀï¤ÇÄÏ¤ß¤È¤Ã¤¿¾¡Íø¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¡×¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È°ìÍ÷¡Û
¡¡¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡¢ÆüËÜ£¶¡Ý£µ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥±¥í¥¦¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò£²°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢Æ±£±°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò£¶¡Ý£µ¤Ç·âÇË¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤È¤·¤Æ£¸Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡£Î¾¥ê¡¼¥à¤Û¤³¤í¤Ó¤òµö¤µ¤º¤Ë¸ò¸ß¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¡¢Âè£·¥¨¥ó¥É½ª¤¨¤Æ£´¡Ý£´¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿¡£Âè£¸¥¨¥ó¥É¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¡ÊÀè¹Ô¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤òµö¤¹¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¾®Ìî»û²Â步¤«¤é¥¹¥¥Ã¥×µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Þ¤Ç¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¡¢ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£Âè£¹¥¨¥ó¥É¤âµÈÂ¼¤¬¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò£±ÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢£µ¡Ý£µ¤ÇºÇ½ª¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤¬ÀÐ¤òÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¡£¥»¥«¥ó¥É¾®Ã«Í¥Æà¡¢¾®Ìî»û¤¬Áê¼ê¤Î¥¬¡¼¥É¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤·¡¢Á´°÷¤ÇµÈÂ¼¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£ºÇ¸å¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¼ºÅê¤·¡¢¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤¬·è¤Þ¤ë¤È£µ¿ÍÁ´°÷¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤Ç´¿´î¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É³«Ëë¤«¤é£¶Ï¢¾¡¡£Âè£·Àï¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿¤³¤Î·èÄêÀï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¡¢Èá´ê¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇµÈÂ¼¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ËÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¡ÖÊªÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÄÏ¤ß¤È¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î£´Ç¯´Ö¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤³¤Î£´Ç¯´Ö¶î¤±¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤¢¤ë¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ì´ÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤Ï¡Ö´¶ÌµÎÌ¡£µ²±¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¥»¥«¥ó¥É¤Î¾®Ã«Í¥Æà¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶Í¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¶â¥á¥À¥ë¡¢¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×¤âÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥µ¡¼¥É¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ°ÊÍè£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ´ÉñÂæ¡£¡ÖÄ¹¤¤·îÆü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸ÞÎØ¤Îµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤½¤Îº¢¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¡£ºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Þ¤¿¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤ä¡ÊµÈÂ¼¡Ë¤Ë¤ÏÀäÂÐ°ì½ï¤Ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£ºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤»¤¿¥Õ¥£¥Õ¥¹¤Î¾®ÎÓÌ¤Æà¤Ï¡ÖÁ´¥·¥ç¥Ã¥È¤Ëº²¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥ÁÀÊ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¤¹¤Í¡©¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ´¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÌÀÆü¤Î·èÄêÀï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡ÝÊÆ¹ñ¤Î¾¡¼Ô¤ò²Ã¤¨¤¿£±£°¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ËÂ³¤¯£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¢¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢£²£°£±£±Ç¯£´·î¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡££±£³Ç¯¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£±£µÇ¯¡¢£²£±Ç¯¡¢£²£µÇ¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡££±£±¡Á£²£±Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥í¥´¤ÏÎÐ¡¢ÀÄ¡¢Çò¤Î£³¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ìË¤«¤ÊÌÚ¡¹¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë³¤¡¢¤½¤·¤ÆÀã¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£