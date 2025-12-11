「悔しさが大きくあります。とても悔しいです」水戸にレンタル移籍していたFC東京MF塚川孝輝が契約満了
FC東京は11日、水戸ホーリーホックに期限付き移籍していたMF塚川孝輝(31)の期限付き移籍期間が終了し、2025シーズン限りでFC東京との契約が満了となることを発表した。
塚川は2022年7月に川崎フロンターレからFC東京へ完全移籍。昨季は京都サンガF.C.へ期限付き移籍し、今年6月からは水戸へレンタル加入していた。
今季はFC東京でJ1リーグ戦1試合、ルヴァンカップ1試合に出場。水戸ではJ2リーグ戦14試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF塚川孝輝
(つかがわ・こうき)
■生年月日
1994年7月16日(31歳)
■出身地
広島県
■身長/体重
184cm/78kg
■経歴
広島Jrユース-広島観音高-流通経済大-岡山-松本-岐阜-松本-川崎F-FC東京-京都-FC東京-水戸-FC東京
■出場歴
J1リーグ:63試合3得点
J2リーグ:128試合15得点
リーグカップ:16試合1得点
天皇杯:7試合2得点
ACL:7試合
■コメント
「FC東京のみなさま、ありがとございました。
悔しさが大きくあります。とても悔しいです。
東京のチカラになるために加入しましたが、自分自身何もできず申し訳ありませんでした。 FC東京を愛するみなさま、これからのご健闘を心より願っています。
ありがトーキョー!」
