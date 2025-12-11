相馬直樹前監督が電撃退任の鹿児島、岡山コーチ村主博正氏の新監督就任を発表
鹿児島ユナイテッドFCは11日、村主博正氏(49)がトップチーム監督に就任することを発表した。
村主氏は過去にいわきFCの監督などを歴任。昨年からファジアーノ岡山のコーチを務めていた。同日に岡山側からもコーチ退任のリリースが出ている。
鹿児島の公式サイトを通じて村主氏は「目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相⼿よりタフに、倒れず、⾛り続け、アグレッシブにゴールを⽬指し、勝利への執着を体現できるチームを作っていきたいと思います」と表明。「⽇頃よりチームを⽀えてくださるファン、サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、⿅児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまとチームがひとつになって共にJ2昇格を掴みましょう」とメッセージを発信した。
今季の鹿児島は相馬直樹前監督の下、J3リーグ戦で5位。J2昇格プレーオフ準決勝では4位のテゲバジャーロ宮崎に0-2で敗れた。
クラブは先月20日、ゼネラルマネーシャー(GM)も兼任していた相馬氏の退任を発表。同氏は経緯について「クラブとの間では、フットボールそのものではなく、強化を取り巻くマネジメント面での考え方にシーズン当初から相違があり、ここまで慎重な話し合いを重ねてきましたが、このような結論に至りました」と語っていた。
以下、村主博正氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文
●村主博正
(すぐり・ひろまさ)
■生年月日
1976年7月29日(49歳)
■出身地
静岡県
■指導者資格
JFA Proライセンス
■選手歴※クラブ名は当時
1995年〜1997年:本田技研工業サッカー部
1998年〜2000年:コンサドーレ札幌
2000年:ヴェルディ川崎
2001年〜2002年:大宮アルディージャ
2003年〜2005年:サガン鳥栖
2005年:アビスパ福岡
2006年〜2007年:サガン鳥栖
■指導歴
2008年〜2011年:浜松開誠館高校コーチ
2012年:FC岐阜コーチ
2013年:FC岐阜ヘッドコーチ
2014年〜2015年:FC町田ゼルビアコーチ
2016年〜2019年:FC町田ゼルビアヘッドコーチ
2020年〜2021年:松本山雅FCコーチ
2022年〜2023年6月:いわきFC監督
2024年〜2025年:ファジアーノ岡山コーチ
■コメント
「このたび、⿅児島ユナイテッドFCの監督に就任することになりました、村主博正です。
地域の皆さまと共に成⻑を続けるチームで指揮を執る機会をいただき、⼤変光栄に思います。
目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相⼿よりタフに、倒れず、⾛り続け、アグレッシブにゴールを⽬指し、勝利への執着を体現できるチームを作っていきたいと思います。
そして、今年相⾺監督が積み上げたものをさらに進化させ、クラブがさらに前進できるように、⽇々、努⼒してまいります。
⽇頃よりチームを⽀えてくださるファン、サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、⿅児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまとチームがひとつになって共にJ2昇格を掴みましょう。
変わらぬご声援よろしくお願いします。」
