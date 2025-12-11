　鹿児島ユナイテッドFCは11日、村主博正氏(49)がトップチーム監督に就任することを発表した。

　村主氏は過去にいわきFCの監督などを歴任。昨年からファジアーノ岡山のコーチを務めていた。同日に岡山側からもコーチ退任のリリースが出ている。

　鹿児島の公式サイトを通じて村主氏は「目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相⼿よりタフに、倒れず、⾛り続け、アグレッシブにゴールを⽬指し、勝利への執着を体現できるチームを作っていきたいと思います」と表明。「⽇頃よりチームを⽀えてくださるファン、サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、⿅児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまとチームがひとつになって共にJ2昇格を掴みましょう」とメッセージを発信した。

　今季の鹿児島は相馬直樹前監督の下、J3リーグ戦で5位。J2昇格プレーオフ準決勝では4位のテゲバジャーロ宮崎に0-2で敗れた。

　クラブは先月20日、ゼネラルマネーシャー(GM)も兼任していた相馬氏の退任を発表。同氏は経緯について「クラブとの間では、フットボールそのものではなく、強化を取り巻くマネジメント面での考え方にシーズン当初から相違があり、ここまで慎重な話し合いを重ねてきましたが、このような結論に至りました」と語っていた。

以下、村主博正氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文

●村主博正

(すぐり・ひろまさ)

■生年月日

1976年7月29日(49歳)

■出身地

静岡県

■指導者資格

JFA Proライセンス

■選手歴※クラブ名は当時

1995年〜1997年:本田技研工業サッカー部　　　　　　　　

1998年〜2000年:コンサドーレ札幌

2000年:ヴェルディ川崎

2001年〜2002年:大宮アルディージャ

2003年〜2005年:サガン鳥栖

2005年:アビスパ福岡

2006年〜2007年:サガン鳥栖

■指導歴

2008年〜2011年:浜松開誠館高校コーチ

2012年:FC岐阜コーチ

2013年:FC岐阜ヘッドコーチ

2014年〜2015年:FC町田ゼルビアコーチ

2016年〜2019年:FC町田ゼルビアヘッドコーチ

2020年〜2021年:松本山雅FCコーチ

2022年〜2023年6月:いわきFC監督

2024年〜2025年:ファジアーノ岡山コーチ

■コメント

「このたび、⿅児島ユナイテッドFCの監督に就任することになりました、村主博正です。

地域の皆さまと共に成⻑を続けるチームで指揮を執る機会をいただき、⼤変光栄に思います。

目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相⼿よりタフに、倒れず、⾛り続け、アグレッシブにゴールを⽬指し、勝利への執着を体現できるチームを作っていきたいと思います。

そして、今年相⾺監督が積み上げたものをさらに進化させ、クラブがさらに前進できるように、⽇々、努⼒してまいります。

⽇頃よりチームを⽀えてくださるファン、サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、⿅児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまとチームがひとつになって共にJ2昇格を掴みましょう。

変わらぬご声援よろしくお願いします。」