ÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤ÄÊª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡£ Theater Company ÌëÌÀ¤±¡¡Short Story Stage vol.2¡ØEve Ⅱ¡Ù12·î25Æü(ÌÚ)¤«¤é⼤ÁÒ⼭µÇ°´Û¥Ûー¥ë¤Ç¾å±é
Theater Company ÌëÌÀ¤±¡¡Short Story Stage vol.2¡ÖEveⅡ¡×
Theater Company ÌëÌÀ¤±¡¡Short Story Stage vol.2¡ÖEveⅡ¡×¤¬12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é⼤ÁÒ⼭µÇ°´Û¥Ûー¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡ÔTheater Company ÌëÌÀ¤±¡Õ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Åìµþ¤ò¼ç¤ÊµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄ¡£
±é·à¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢½Ð±é¡¦±é½Ð¡¦µÓËÜ¡¦ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¦ÉñÂæÈþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¿ÀÆàÀî¸©±é·àÏ¢ÌÁ½êÂ°¡£
2024Ç¯12·î¤ËShort Story Stage¡ØEve¡Ù¤Ë¤ÆÃ»ÊÔ3ºîÉÊ¤òÂçÁÒ»³µÇ°´Û¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡ØBlue moment¡Ù¤òKAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¡¦Âç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Theater Company ÌëÌÀ¤±¡ØBlue moment¡Ù
Theater Company ÌëÌÀ¤±¡ØBlue moment¡Ù
¡¡
º£²ó¤Ï2024Ç¯12·î¤Î¾å±é¤ËÂ³¤¡¢Short Story Stage¡ØEveⅡ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÃ»ÊÔ3ºîÉÊ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
óÕÌÀ¤Î¾¯Ç¯
óÕÌÀ¤Î¾¯Ç¯
¡¦¡ØóÕÌÀ¤Î¾¯Ç¯¡Ù¡¡ºî¡§²ÏÅÄ¾§»Ò
»þ¤ÏÂçÀµ¡£¹ÁÄ®²£ßÀ¤ÇÌ´¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿ÃË½÷¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡£
¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¡¢¾®ÈøÔèÏº¤Î¼ã¤¤º¢¤Îµ²±¤ÈÆüµ¤òÁÌ¤ë¡£
ーËÍ¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿ÞÌÌ¤ÎÃæ¤ÎÌ¤Íè¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¡£
¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¤ÎµÖ
¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¤ÎµÖ
¡¦¡Ø¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¤ÎµÖ¡Ù ºî¡§ÌÚÇ·»ÞËÀÂÀÏº
1940Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¡£À±¶õ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ëµÖ¡£
Âç¿ÌºÒ¡£ÀïÁè¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿2¿Í¤ÎÌóÂ«¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯Ç¯¤Ï¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
ーÀÎÏÃ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£
¿Í¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤ー
The Reindeer Who Lit the Night
The Reindeer Who Lit the Night
The Reindeer Who Lit the Night
¡¦¡ØThe Reindeer Who Lit the Night¡Ù ºî¡§ÌÚÇ·»ÞËÀÂÀÏº
Even the smallest light can lead the way¡£
－¾®¤µ¤Ê¸÷¤¬Æ»¤ò¾È¤é¤¹－
É¡¤Ë¾®¤µ¤ÊÀ±¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥Ê¥«¥¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤À🦌🎅
ÁÇÅ¨¤Í¡£¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ã¯¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¾È¤é¤¹¤Î¡©
ËÍ¤¿¤Á¤Î²È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎËí¸µ¡£
1930Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥«¥´¡£
Ì¾ºî¡ÖÀÖÉ¡¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºî¼Ô¥í¥Ðー¥È¡¦¥á¥¤¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌëÌÀ¤±¤ÎÊª¸ì¡£
½Ð±é¤Ï¿·¹ñÎ©·à¾ì¤äÀÖºäACT¥·¥¢¥¿ー¤Ê¤É¥¹¥È¥ìー¥È¤«¤é¥ª¥Ú¥é¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÌÚÇ·»ÞËÀÂÀÏº¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Äë¹ñ·à¾ì¡Ö¥íー¥Þ¤ÎµÙÆü¡×¤äÂç¿Í·×²è¤Ê¤É¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¦¶ÈÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿¹»³²íÇ·¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºÂ¡Ö¥´ー¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤ò»Ï¤áÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÄ»±©À¥Íþ²»²Ö¤äBobjackTheater¤Î´Ý»³Àµ¸ã¤Ê¤É·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë·àÃÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÃÂå¹ÉÌ´¡¢°æ¼ê¿¸Ç·²ð¡¢ÂçÏµÍÓ¡¢²ÃÆ£Êâ¤Î¼ã¼ê¿Ø¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ±é¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¤¤¿½Ð±é¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¿¶ÉÕ¤Ï°ËÆ£°½²Â¡¢²»³Ú¤È¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ÏÎëÌÚÀ¶¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡
STORY
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤ÎÊª¸ì¡£
¤ä¤µ¤·¤¤À¼¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµ²±¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
⼼¤Î¤É¤³¤«¤ËÅô¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿⼩¤µ¤Êµ²±¡£Êª¸ì¤¬Â³¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ìë¤ÏÌÀ¤±¡¢¸÷¤¬¤µ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤òÁ°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤ÌëÌÀ¤±¤ÎÁ°Ìë¡£T.CÌëÌÀ¤±¤¬Â£¤ë¡¢¼î⽟¤ÎÃ»ÊÔ½¸
¡¡
Theater Company ÌëÌÀ¤±¡¡Short Story Stage vol.2¡ÖEveⅡ¡×
¡¡
Theater Company ÌëÌÀ¤± ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.yoake-stage.com
¡¡
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
Theater Company ÌëÌÀ¤±
-short story stage vol.2-
¡ØEve Ⅱ¡Ù
¡Úºî¡¦±é½Ð¡ÛÌÚÇ·»Þ ËÀÂÀÏº¡¡
¡Ú²»³Ú¡ÛÎëÌÚ À¶¿Í
¡Ú²ñ¾ì¡Û⼤ÁÒ⼭µÇ°´Û¥Ûー¥ë
¡ÊÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂçÁÒ»³±Ø¡×ÅÌÊâ8Ê¬¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
12⽉25⽇(⽊)
19:30~
12⽉26⽇(⾦)
13:30~¡¿16:30~¡¿19:30~
12⽉27⽇(⼟)
13:30~¡¿16:30~
¢¨Á´6²ó¸ø±é
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡¢¼õÉÕ³«»Ï¤Ï³«±é¤Î45Ê¬Á°¤Ç¤¹¡£
¢¨¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡
⼀ÈÌ¡§3500±ß¡¿U25¡§2000±ß¡¿⾼¹»⽣°Ê²¼¡§1000±ß
¡ÚÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à¡Û
https://ticket.corich.jp/apply/414443/000/
¡Ú¾å±éºîÉÊ¡Û
¡ØóÕÌÀ¤Î¾¯Ç¯¡Ù¡¡ºî:²ÏÅÄ¾§»Ò
¡Ø¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¤ÎµÖ¡Ù ºî:ÌÚÇ·»ÞËÀÂÀÏº
¡ØThe Reindeer Who Lit the Night¡Ùºî:ÌÚÇ·»ÞËÀÂÀÏº
¡ÚCast¡Û
ÌÚÇ·»Þ ËÀÂÀÏº¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë
¿¹»³ ²íÇ·¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¡
ÃÃÂå ¹ÉÌ´¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡¿°Ì´¶æ³ÚÉô)
°æ¼ê ¿¸Ç·²ð¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¡
ÂçÏµ ÍÓ¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡¿¥±¥â¥Î¤ÎÄí±à)
²ÃÆ£ Êâ¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¡
¾®Àî ¤¢¤ß
Ä»±©À¥ Íþ²»²Ö
·î²¬ ¤æ¤á (·àÃÄGummy Gums)
ÀÆÆ£ ¤ì¤¤¤³¡Ê·àÃÄ²£ßÀ¤Ë¤å¤¦¤¯¤ê¤¢¡Ë
ÄÅÌî Îè
¤¯¤é¤Ã¤Á¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·î¡Ë
ÉðÆ£ ¤Ê¤Î¡ÊTCÌëÌÀ¤±¸¦µæÀ¸¡Ë
±«Ìë ¼êµÇ (·àÃÄSalon de ¼«Í³ÀÊ)
¸Þ½½Íò Áó
µíµ×ÊÝ ÁáÉ±
Æî±À Àã
´Ý»³Àµ¸ã¡ÊBobjackTheater /¥É¥¬¥É¥¬¥×¥é¥¹¡Ë
¡ÚPianist¡Û
ÎëÌÚ À¶¿Í
¡ÚStaff¡Û¡¡
¿¶ÉÕ¡§°ËÆ£ °½²Â
¾ÈÌÀŽ¥ÀëÅÁÈþ½Ñ ¡§ËÙ⽥ ºÌ²Ä¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¡
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¦Èþ½Ñ¡¦²»¶Á¡§⽊Ç·»Þ ËÀÂÀÏº¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤±¡Ë¡¡
²»¶Á¡¦±ÇÁü¥ª¥Ú¥ìー¥È¡§ÃæÂ¼ ÉöºÚ¡ÊT.C.ÌëÌÀ¤± WSÀ¸¡Ë
²Î¾§»ØÆ³¡§¿¹Ã« ·òÂÀÏº¡Ê¤«¤ß¤Æ²»³Ú»öÌ³½ê¡Ë
À©¡¡ºî¡§¼ù ¤Ê¤ß
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MAIL¡§info@tc-yoake.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.yoake-stage.com