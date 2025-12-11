急増する特殊詐欺被害を防ぐため、警察庁は１１日、国際電話番号や詐欺の疑いがある電話番号からの着信を制限するスマートフォン向けのアプリを同庁の「推奨アプリ」として認定すると発表した。

同日から公募を始め、審査を経て年度内に事業者の認定を始めたい考えだ。

同庁によると、今年１〜１０月の特殊詐欺の被害額は約１０９７億円（暫定値）で過去最悪のペースとなっている。被害の入り口となる詐欺電話は、約４割が携帯電話にかけられており、特に「＋」から始まる国際電話番号の悪用が目立つ。着信の制限は、警察による詐欺対策の課題だった。

推奨アプリの条件は無料提供で、国際電話の番号や、警察当局が提供するリストに載った詐欺電話番号からの着信や発信を遮断したり、警告画面を表示したりする機能が必要となる。ＡＩ（人工知能）を活用した詐欺電話の自動検知や、利用者に防犯情報を通知する機能も審査の対象とする。

警察庁は、審査を通過した事業者と情報管理などの協定を結び、アプリの名称に「警察庁推奨」と付すことや、警察庁のロゴやエンブレムをアプリ内で使用することを認める。認定後は、国民にアプリの利用促進を呼びかける方針だ。